Así fue el tenso interrogatorio entre Aguirre y las fiscalas del 'caso Púnica'

La expresidenta madrileña Esperanza Aguirre protagonizó el pasado 18 de octubre un tenso interrogatorio con el juez del 'caso Púnica' y con las fiscalas del que ya les informó EL PERIODICO en su momento. Este diario ha tenido ahora acceso a la grabación de audio de esa comparecencia como investigada, en la que se producen fuertes rifirrafes entre la ex dirigente del PP y las acusadoras.

El juez Manuel García-Castellón, que investiga la presunta financiación ilegal del PP madrileño, comienza su interrogatorio con preguntas sobre las competencias del presidente en la administración del partido, pero se topa con la defensa de Aguirre: "El presidente no tiene ninguna función de gestión o administración: son todo funciones políticas, pero no hay nada económico". "O sea, que era un dirección casi abstracta...", le espeta irónicamente el juez.

Al señalar al gerente del PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez, como responsable del "manejo diario" del partido, del que dice que "se ocupaba de todo y lo hacía muy bien", García-Castellón se interesa por sus relaciones. "No he despachado nunca con él. De mi no recibía instrucciones", contesta Aguirre antes de leer, de la 'a' la 'j', las funciones estatutarias de la presidencia. El magistrado, tras escuchar la larga lectura, acaba diciendo: "O sea, que era un relación nula...". "Hombre no, me saludaba y me daba los buenos días cuando me lo encontraba", responde la investigada.

WATERGATE ESPAÑOL

A renglón seguido, le pregunta por Fundescam (la fundación que se investiga si sirvió para financiar ilegalmente el PP) y Aguirre aprovecha para lanzar un reproche a la fiscalía: "Esa fundación a la que tanta importancia le han dado las señoras fiscalas como si fuera Watergate..." "¡Fiscales!", la corrige el juez. "Bueno, eso se debería discutir por el lado del feminismo", responde la expresidenta. A partir de ahí, Aguirre se dirige a ella como "señora fiscal".

Al llegar el turno del ministerio público, la fiscala le pregunta si ha recibido regalos como una figura de Lladró. "A mi me han hecho innumerables regalos, pero los que eran de valor los he devuelto o los he inventariado". Entonces llega la pregunta: "¿La relación con Beltrán era tan estrecha que le llegó a regalar un cuadro o una figura de Lladró?". "Si usted lo dice... pero serán regalos que mandaban los afiliados del partido por Navidad y que yo repartía, como los zapatos que le di a una secretaria", puntualiza.

La nota divertida se produce cuando se refiere a la empresa pública Mintra. "Estaba mosca porque siempre hacían unas estaciones de Metro que parecían aeropuertos y estábamos muy mal de dinero". "¿Me puede explicar un poco lo de la mosca, porque eso significa que usted pensó mal...?", le pregunta García-Castellón antes de recibir la siguiente respuesta en medio de las risas de los presentes: "Bueno, que estaba en desacuerdo. Retiro la mosca".

Más adelante, explica que cesó a Francisco Granados como consejero de Presidencia porque "había perdido la confianza política en él". "En el Gobierno yo no quería filtradores", sentencia.

DINERO EN EFECTIVO INEXISTENTE

En el resto de su larguísma declaración, que dura casi tres horas, insiste en que de las cuentas del PP se ocupaba el que fuera gerente Beltrán Gutiérrez, pero subraya que no cree que utilizara una 'caja B' para financiar a la formación con fondos públicos. "Jamás vi dinero en efectivo en el PP", remarcó.

Otro de los momentos broncos de la comparecencia tiene lugar cuando la expresidenta está siendo interrogada por la reunión en la que se presentó el 'logo' de la Comunidad de Madrid con el eslogan 'Madrid, la suma de todos', nada más llegar al Gobierno regional. De acuerdo con el auto de imputación del juez, en ese encuentro supuestamente se presentó al empresario Horacio Mercado -uno de los principales contratistas de la 'Púnica'- y Aguirre dio indicaciones para que las consejerías contrataran con él la publicidad de los distintos departamentos del Gobierno.

REFERENCIAS A TRUMP

Según la exdirigente 'popular', se enteró de la existencia de esta reunión por su secretaria de entonces y que por eso asistió. Fue entonces cuando García Castellón le preguntó directamente por qué acudió si tan ocupada estaba dado que era la presidenta de la Comunidad: "¿Se imagina usted a Trump saliendo del despacho para ver un proveedor de Estados Unidos?", llega a preguntar el instructor.

En todo caso, Aguirre explicó que a lo sumo estuvo "20 minutos" en esa presentación y que sólo recuerda que el 'logo' les pareció a todos los asistentes "una maravilla", pero que ella no dio ninguna instrucción para contratar con Mercado. "Jamás he hecho ninguna recomendación para adjudicar nada a nadie", recalca.