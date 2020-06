La Audiencia Nacional retoma la instrucción de la causa contra los CDR por terrorismo

Aunque los últimos dos presos de la operación Judas salieron de prisión el pasado mes de enero, tras hacer efectivas las correspondientes fianzas, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón nunca ha abandonado la instrucción de la causa abierta por un terrorismo y tenencia de explosivos a varios miembros de los CDR detenidos en septiembre del año pasado en Cataluña. Ahora la ha reactivado con la citación el próximo día 30 de seis imputados, aunque dos de ellos tenían esa condición desde hace casi un año.

Se trata de la pareja que fue detenida en la operación Judas, pero quedó en libertad por la Guardia Civil sin tener que ser puestos a disposición el juez García-Castellón. El magistrado, según han señalado a este diario fuentes jurídicas, se basa en elementos nuevos, además de los que ya constaban en la parte del sumario que se hizo pública, para aumentar el número de imputados en la causa que sigue por los delitos de integración en organización terrorista, conspiración para cometer estragos y tenencia de explosivos.

Ello pese a que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional declaró que no había elementos de que ya hubieran mezclado las sustancias que se les intervinieron para fabricar explosivos y ellas por si mismas no pueden considerarse como tales. No obstante, García-Castellón se hizo eco de ese criterio para dejar en libertad a los últimos arrestados que seguían en prisión.

Protestas de apoyo

La nueva citación ha llevado al colectivo Alerta Solidaria al que pertenecen los abogados de los detenidos en septiembre del año pasado han dado una rueda de prensa para denunciar una, a sus ojos, persecución del independentismo por parte del Estado, por lo que han convocado diversas concentraciones de protesta.

Alerta Solidaria, que critica los meses trascurridos desde el operativo policial, ha explicado que la citación inicial había sido solicitada por la fiscalía y estaba prevista para el día 18, pero tras los recursos interpuestos por las defensas finalmente se hará por videoconferencia desde los juzgados de Mollet del Vallès i Sabadell.