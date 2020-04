Ayuso cree que debería haber actuado antes en Madrid frente al virus

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reconocido que debería haber actuado antes frente al coronavirus y ha avanzado que pedirá comparecer en la Asamblea de Madrid, a petición propia, para explicar su gestión de la crisis del coronavirus.

En una entrevista en esRadio, recogida por Europa Press, la dirigente madrileña ha desvelado que "no hay día en que no se levante pensando" si no se podrían haber adelantado a la pandemia.

"Este virus no tiene cura, no tiene vacuna, y lo único que tiene es tiempo. Hay países que se han adelantado y otros que se han confiado, como hemos hecho nosotros", ha sostenido.

Por eso, ha indicado que en muchas ocasiones se ha planteado qué hubiera pasado si se hubiera adelantado el cierre de los colegios o si hubieran escuchado las advertencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de otros países que les decían que habían estado muy tranquilos. "Ojalá hubiéramos hecho todo antes sinceramente", subrayado.

En este sentido, ha manifestado que "si hubiera sabido" lo que sabe del covid-19 "efectivamente las cosas hubieran sido muy diferentes". "Hubiera empezado a hacer la estrategia al revés. La pandemia va por delante y las soluciones van a continuación porque ocurren cosas que no te podías imaginar", ha indicado.