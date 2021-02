Ayuso deja abierta la puerta a presidir el PP de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no ha cerrado este martes la puerta a presidir el PP de Madrid, el que considera su "casa", aunque cree que se puede estar en la formación "de muchas maneras".

En el 'Foro ABC', la dirigente madrileña ha incidido en que su recorrido ha sido "al revés" porque lo lógico hubiera sido ser presidenta del partido y después haber sido candidata. Si bien, Ayuso ha trasladado que es su "casa" y el lugar donde ha crecido políticamente. Además, ha hecho hincapié en que ha sido "militante de base" y adora su organización. "La quiero y confío y creo en ella pero se puede estar en ella de muchas maneras", ha concluido.

Fichajes de Ciudadanos

Además, ha asegurado que los mejores de Ciudadanos están en su propio Gobierno regional pero ha evitado hablar sobre posibles fichajes del PP a dirigentes de la formación 'naranja'. "Yo creo que eso no me corresponde a mí. Yo creo que a los mejores de Ciudadanos los tengo en mi Consejo de Gobierno. Suena cursi y previsible pero es cierto. Tengo muy buenos consejeros", ha defendido.

Repreguntada por los fichajes, la presidenta ha deslizado que concretamente una de las personas que más le gustan de Ciudadanos la tiene dentro de su propio Gobierno pero cree que puede ser "desagradable" señalarla. Ayuso ha sostenido que respeta a los demás y no quiere dar la sensación de que está "haciendo movimientos" porque es una decisión que "le tiene que tocar a los líderes nacionales".

Plan económico

También ha propuesto que el salario mínimo interprofesional esté exento de impuestos y cotizaciones, en el marco de "reformar y regenerar todo aquello que lastra la economía". Así, según ha expuesto, "los más desfavorecidos contarían con 850 euros más al año, y los empresarios dispondrían de más recursos para contratar, invertir o afrontar deudas".

A su parecer, "las últimas subidas del salario mínimo interprofesional no solo han destruido decenas de miles de empleos, también han supuesto más impuestos y menos dinero para quien más lo necesita". "Y cuando en una sociedad es más rentable no contratar que hacerlo, no abrir nuevos negocios que hacerlo, hipotecarse o alquilar, no trabajar que trabajar, ese sistema acaba por colapsar", ha remarcado.

También, ha incidido en que sería buena idea "un plan de ayudas fiscales" a los empresarios. En este sentido, ha hecho hincapié en que "ninguna economía del mundo se ha recuperado de una crisis asfixiándolos". "Los empresarios no son prestamistas del Estado. Si les obligamos a hacer la declaración trimestral por IVA y a abonar la cuenta cuando les sale a pagar, es de justicia que las devoluciones también se hagan de forma trimestral", ha remarcado.