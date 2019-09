Ayuso proclama su confianza en Cs tras la promesa de Aguado de levantar alfombras por Avalmadrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que será un "circo" la comisión sobre las posibles irregularidades de Avalmadrid, propuesta por la oposición (PSOE, Más Madrid y Podemos) y avalada por Ciudadanos, y ha ofrecido a su vicepresidente, Ignacio Aguado, y al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ayuda cuando "la maquinaria de destrucción del adversario de la izquierda vaya contra ellos" porque "confía en ellos".

Las palabras de Ayuso llegan justo un día después de la decisión de la formación 'naranja' de apoyar la creación de esta comisión, lo que ha tensado la coalición de gobierno de ambos partidos en Madrid. De hecho, la presidenta madrileña ha manifestado que no se dio por aludida cuando Aguado dijo que irán hasta el final para "desterrar" la corrupción "caiga quien caiga". Sí ha hecho hincapié en que ella será "fiel compañera" de su vicepresidente de Gobierno y que siempre hablará de su socio de Ciudadanos en "positivo".

Ayuso también ha sostenido que existen "dudas jurídicas" sobre la puesta en marcha de la comisión de investigación porque la entidad es un organismo autónomo que no depende al completo de la Administración y que, además, ha sido ya fiscalizada por el Banco de España. "Esta comisión se podía haber puesto en marcha, si tantas dudas había, la pasada Legislatura y esto no fue así. De sus conclusiones ya tengo mis dudas porque me extraña mucho que el señor Gabilondo o el señor Errejón pongan en marcha un sola comisión para arrojar algo de luz con objetividad sobre sus adversarios sino todo lo contrario", ha sugerido. Según la presidenta madrileña, estos dos líderes políticos "no han aceptado los resultados electorales" por lo que van a estar durante toda la Legislatura "poniendo todos los palos en las ruedas para que el Gobierno no funcione". La dirigente ha manifestado que cree que van a intentar llevarla a declarar a la comisión con el objetivo de desprestigiarla.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que espera que las expresidentas regionales Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes dejen de estar imputadas, tal y como ha sucedido con "muchísimas personas", y ha defendido que se queda de ambas con "lo positivo de su gestión en el pasado".

AGUADO NO QUIERE SER CÓMPLICE

Por su parte, Aguado -vicepresidente de Ayuso- ha vuelto a insistir en su tesis al avisar al PP de que "no se puede confundir lealtad con complicidad" así como de que no van "a parar hasta levantar todas las alfombras" de la autonomía, "le pese a quien le pese" y "caiga quien caiga".

No se debe confundir lealtad con complicidad. No vamos a parar hasta levantar todas las alfombras de la Comunidad de Madrid, le pese a quien le pese...y caiga quien caiga.



Por otro lado, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha informado de que el partido de ultraderecha también apoyará la comisión, aunque no aboga por cerrar esta entidad ni por "cacerías de brujas" que busquen atacar a Ayuso. "Vox va a apoyar aquellas comisiones de investigación de Avalmadrid que tengan por objeto dilucidar e investigar sobre el funcionamiento y esclarecer aquellos procedimientos que a lo mejor no eran los adecuados. Nosotros nunca apoyaremos cerrar Avalamadrid (como también propone Cs) porque creemos que es útil para los madrileños", ha aseverado.