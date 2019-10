La bailarina que exhibe el 'twerking' como protesta en los disturbios

En medio del pandemonio de disturbios que ha vivido la ciudad de Barcelona en los últimos días ha habido también espacio para imágenes pintorescas. Desde frívolos selfis ante las hogueras como el de la modelo rusa Elena Rybalchenko, la 'mamá fitness', hasta parejas de recién casados que han desfilado en medio de escombros con una sonrisa en los labios. Pero una de las más peculiares es la protagonizada por la bailarina Sandra Kisterna, profesora en Barcelona y gran experta en 'twerking' a tenor de la exhibición que hizo este fin de semana ante los ardientes restos de los disturbios en las calles de la ciudad, y que recoge en un vídeo publicado en Instagram.

Sandra Kisterna acompaña las imágenes con un texto: "LEE CON ATENCIÓN!! Antes que nada me gustaría aclarar que esto no es NINGÚN tipo de burla y mucho menos quiero OFENDER a la gente que sale a luchar por sus derechos. Dicho esto; esta es MI FORMA de EXPRESAR MI PROTESTA! Soy consciente de que no todo el mundo lo tomará bien, pero tengo LIBERTAD DE EXPRESIÓN como TODOS!".

"Hay gente -continúa- que se manifiesta saliendo a la calle con violencia y yo no soy partícipe de ello. Lo que vi ayer por la noche en Barcelona era devastador, mi querida ciudad arruinada, donde solo reinaba el caos. Y quiero decir también que había muchos niñ@s que no protestaban por sus derechos, sino que les hacía gracia ir corriendo por todas partes y romper todo cuanto se encontraban a su paso, y eso sí que es triste de verdad. Aclarado todo esto, solo me queda deciros que por favor sigamos luchando pero sin tanta violencia porque estamos destrozando NUESTRA CIUDAD".