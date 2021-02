Bárcenas: "Rajoy destruyó los papeles de la caja b en 2009, pero me guardé una copia"

A cinco días de que la Audiencia Nacional vuelva a juzgarle por la presunta caja b del PP, el extesorero del partido Luis Bárcenas ha dado por roto cualquier pacto de silencio que hubiese podido existir en el pasado, dejando clara su intención de tirar de la manta. El principal acusado de esta causa ha remitido un escrito a la Fiscalía Anticorrupción en el que sostiene que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy no solo conocía la financiación ilegal de la formación, sino que "destruyó" parte de la documentación que acreditaba la contabilidad paralela.

Bárcenas, para quien la fiscalía pide cinco años de cárcel y que se encuentra en prisión cumpliendo otros 29 años por la primera época de la 'trama Gürtel' (1999-2005), asegura en esta confesión que el PP se financió ilegalmente entre 1982 y 2009, confirmando con ello que su estrategia de defensa ante el nuevo juicio ha cambiado respecto a la que mantuvo en su primer juicio.

En la carta, a la que ha tenido acceso EFE y Europa Press, el extesorero del PP reafirma su "voluntad de colaborar con la justicia", tanto en la pieza relativa a la caja b como en "aquellas otras que estén pendientes de enjuiciamiento o plena instrucción", y explica que en los citados papeles se anotaban las donaciones que, sobre todo, hacían empresarios, directamente a quien fuera tesorero del partido Álvaro Lapuerta, ya fallecido. Esas entregas tenían lugar, según el acusado, en la misma sede del partido o, "en ocasiones, en restaurantes", a cambio de "importantes adjudicaciones de obras y servicios públicos".

Es entonces cuando Bárcenas asegura que "de todas estas actuaciones era perfectamente conocedor" Rajoy. "Hasta el punto de que a principios de 2009, tuvimos una reunión en su despacho, en el que mostré los papeles de esta contabilidad B, espetándome que cómo podía seguir conservando toda esa documentación comprometedora, que terminó, personalmente, destruyéndola en la máquina destructora de papeles, sin saber, que yo guardaba copia de esa documentación", relata en su escrito.

Sobresueldos

Añade que de esta caja salieron "complementos salariales", que recibieron Rajoy; los exministros María Dolores de Cospedal, Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos y Ángel Acebes (exsecretarios generales del partido); Federico Trillo, Rodrigo Rato, Pío García Escudero y Jaime Ignacio del Burgo. Todos ellos están citados a declarar en el juicio por la presunta caja b que comienza el próximo lunes.

"Estas entregas eran realizadas, personalmente por don Álvaro [Lapuerta] --y en ocasiones por mí--, con mi conocimiento, por cuanto que me daba instrucciones de sacar el metálico de la caja fuerte situada en mi despacho, con una periodicidad que dependía de la liquidez de la caja diversa, de manera que las introducía en un sobre en el que ponía el nombre correspondiente".

Grabación sobre Rajoy

Asimismo, advierte de que existe una grabación en la que Lapuerta comentaba "sobre las entregas en metálico que se realizaban mensualmente a estos miembros del PP, en la que se mencionaba entre otros, expresamente, a Mariano Rajoy".

Por último, Bárcenas afirma que recibió presiones del partido para que no hablara, y reconoce que aunque ya confesó en 2013 la existencia de una caja b en el PP, aquella declaración “pudo ser más amplia, más no lo fue siguiendo la recomendación del abogado”.

No obstante, esta postura cambió en su siguiente declaración sobre la investigación de los denominados 'papeles de Bárcenas' porque, "con ingenuidad", confió en la "promesa" que, según dice, se le hizo llegar a través de "un intermediario". El compromiso sería que él "guardaba silencio" y no "manchaba el nombre" del PP a cambio de que su mujer, Rosalía Iglesias, no entrara en la cárcel tras la sentencia por los primeros años de la 'trama Gürtel'. Pero Iglesias ingresó en prisión el pasado noviembre.