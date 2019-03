Borrell ve la prórroga para preparar el 'brexit' como la única vía para Reino Unido

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, se ha preguntado este jueves si los diputados británicos son conscientes de la trascendencia de lo que votan y ha considerado que ahora el Reino Unido debería solicitar una prórroga, pero exclusivamente para preparar una salida sin acuerdo de la UE.

En declaraciones a los periodistas antes de inaugurar unas jornadas sobre diversidad de género en la política exterior, Borrell ha incidido en la "ajustada" votación del Parlamento británico, que por solo cuatro votos ha descartado salir de la Unión Europea sin acuerdo.

"Es realmente sorprendente que el resultado haya sido tan ajustado, solamente con que tres diputados hubiesen cambiado el sentido de voto nos hubiéramos encontrado ahora con un brexit sin acuerdo", ha advertido.

El titular de Exteriores se ha preguntado si "la gente es consciente de las consecuencias de lo que decide" y ha señalado que le "sorprende mucho que haya tantos diputados británicos divididos, casi mitad por mitad, que no les importaría salir de la Unión Europea por las bravas".

PETICIÓN DE PRÓRROGA

"Las tendencias a afrontar riesgos son muy grandes por lo que veo", ha añadido Borrell, para quien ahora ya las posibilidades se van acotando y solo quedan dos opciones, que el Reino Unido pida o no una prórroga para salir de la UE.

Si no la piden, sería tanto como decir que no hay "brexit", lo que el ministro no cree probable, porque supondría llegar a una "reducción al absurdo".

De este modo, la opción sería una petición de prórroga que los británicos tendrían que explicitar para qué la quieren y por cuánto tiempo y ante la que la UE debería ser "muy exigente" para conocer exactamente sus intenciones.

Y es que, según ha argumentado, "si es una prórroga simplemente para ganar tiempo y llegar a las elecciones europeas y también hay que elegir diputados europeos pero sin tener una idea clara de qué es lo que se quiere negociar, tampoco serviría para mucho".

En su opinión, la prórroga debería servir para preparar un "brexit" sin acuerdo, una vez descartada la posibilidad de volver a negociar con la UE una salida pactada.

"Una salida sin acuerdo mañana pues es muy complicada de gestionar, si me dicen que la salida sin acuerdo se va a producir dentro de tres meses, pues por lo menos hay tiempo para prepararse para una salida sin acuerdo, esa podría ser", ha afirmado.

Pero en cualquier caso, ha concluido que "hay que escucharles y esperar".