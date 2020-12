Cabo Jenner López: Volverán a firmar manifiestos ultras, porque se sienten impunes"

La primera vez que al entonces soldado Jenner López le llamaron la atención en un cuartel por motivos políticos fue en Ceuta, en 1998, cuando todavía no era cabo especialista en electrónica de armamento. Su sargento le dijo: "Jenner, tú eres un sandía". Así llaman en el Ejército a los militares que son verdes por fuera y rojos por dentro.

López se había quejado de que él y sus compañeros se tuvieran que duchar con agua fría. "Y no querer ducharte con agua fría habiendo agua caliente no es de comunistas, ¡es que lo contrario es de tontos!", relata ahora con vehemencia, a sus 41 años, después de 24 entre filas desde que, con 15 años, ingresó en el Instituto Politécnico del Ejército.

Ahora pleitea contra su antigua "empresa" exigiendo su readmisión, después de que, en junio pasado, lo expulsaran. Había acumulado una docena de expedientes, la mayoría ejerciendo la presidencia de la plataforma de militares 45SinDespidos, que reclama una reforma legal para evitar que los profesionales de tropa vayan a la calle a los 45 años de edad.

- ¿Cuál fue su primera reacción cuando supo del chat de militares ultras, y de las cartas y pronunciamientos contra el Gobierno?

- Mi primera reacción fue no sorprenderme, porque ya lo han hecho antes. Todo esto es continuidad del escrito de hace dos años reivindicando la figura de Franco. Un tercio de los firmantes del último manifiesto son los mismos de aquel otro. Como se creen totalmente impunes lo hacen ahora, y volverán a firmar otro manifiesto ultra, y lo harán las veces que crean necesarias. Es una falta absoluta de respeto a la democracia que una pandilla, una minoría, de nostálgicos no respete lo que decide la mayoría de españoles: que esta coalición gobierne. Yo, cuando han gobernado otros, no me he dedicado a escribir cartas al Rey diciendo estupideces.

- ¿Y qué importancia le da a estos pronunciamientos escritos?

- El problema es que cada vez son más los que firman. Y que la prensa es partícipe, en cierto modo, al recoger lo que dicen y no reflejar lo que piensa la mayoría demócrata. A un compañero mío (cabo Marco Antonio Santos) se le expulsó por firmar un manifiesto contra el franquismo, y escribir junto a su firma "Salud y república". Y en la tele tienes siempre a Alamán, a Chicharro a todos estos que extienden un discurso de odio. En los cuarteles hay gente que entra con 18 añitos y absorbe lo malo. Hay personal en activo que está destinado en un polvorín, o en una armería, y le puede gustar ese discurso. Setenta y tres jubilados pasados de coñac pueden decir estas cosas en un chat y no le damos mucha importancia, y lo digo yo, que soy uno de esos 26 millones de hijos de puta fusilables, pero hay generaciones jóvenes que lo ven y lo escuchan. Lo malo de esto es que esos retirados van a las residencias y otros recintos militares, y las barbaridades que dicen las oyen niños y jóvenes, y van calando. No puede ser que este discurso tarugo lo oigan los niños. A esta gente hay que quitarles sus privilegios

- Pero son personas retiradas, y pueden opinar lo que quieran ¿no?

- Hay una Ley de la Carrera Miliar que en su artículo 115 fija unos privilegios, como el de seguir usando el uniforme, prestaciones , tratamiento A mí, por aplicarme un general unas medidas cautelares, me han tenido seis meses sin cobrar. ¿No se les puede retirar privilegios a esta gente con medidas cautelares, hasta que la fiscalía se pronuncie? Defensa puede hacerlo, pero es que buena parte de la cúpula militar hoy en activo piensa igual que estos, y lo dirán cuando salgan. Sólo hay que mirar los apellidos: son hijos, nietos y cuñados de esta gente, producto de una endogamia en las viviendas y las academias militares.

- ¿El Ejército no es demócrata?

- No puede haber democracia plena si conserva una justicia paralela, anacrónica, en la que te juzga un compañero de promoción del que te acosa. Hay modernización porque ha entrado la mujer, y hay profesionalización, pese a una externalización brutal, pero para estos firmantes no es problema que los submarinos no tengan baños de mujeres, o que en un barco los oficiales tienen un plato de porcelana con el borde de un color, los suboficiales con el borde de otro color, y la tropa una bandeja de hojalata. En España pasamos de una mili obligatoria de nueve meses sin cobrar a una mili voluntaria de veinte años mal pagada.

- ¿El franquismo sigue muy presente en el Ejército?

- El pasado día de la Inmaculada, patrona de Infantería, una unidad militar de no se sabe dónde se graba en vídeo en una marcha cantando el Primavera, copia del Katiuska que cantaba la División Azul. Cuando exhumaron a Franco, en los cuarteles los que piensan que eso es lógico han tenido que callarse para no verse señalados, y al que le ha parecido que está mal lo ha podido decir con total impunidad. Eso es sangrante.

Tras “ni un solo arresto”, cuenta, en 24 años de carrera, una misión internacional en Mostar (Bosnia) y una medalla al mérito militar, los pronunciamientos irritan a Jenner López, que suma a su condición de cabo expedientado y, por el momento expulsado, la de padre de un niño de ocho años al que le gustaba desfilar por el pasillo de su piso en Móstoles con un plumero diciendo: “Mira, como papá”. “Yo siento dentro lo que defendido y el servicio que he prestado a mi país –dice-, pero mi patria no es un montón de banderas y vivas a España, sino 47 millones de españoles que hablan en castellano, gallego, catalán, vasco, y que votan lo que les sale de las narices”.

- ¿En la cantina, entre compañeros, un soldado o un oficial puede opinar desde la izquierda o?

- No, no: mejor que no lo hagas. No, o vas a ser el garbanzo negro.

- Pero en esa reunión, ¿sí se puede meter uno con Pedro Sánchez?

- Hombre, por favor: si no lo haces eres el raro. Si te quejas de cosas que no funcionan bien, cualquier ultra te dice: ‘eres un rojo’, o ‘esto es lo que hay’, o ‘pues no haber entrado’, o la frase más repetida en cualquier cuartel cuando te quejas: “Si te gusta, bien; y si no, vete al Mercadona”. Y eso está respaldado por los que prefieren ducharse con agua fría a decir algo.

- Hay numerosos militares de Vox entre los firmantes de estos manifiestos, y mucha propaganda de Vox en los bares de alrededor de los cuarteles.

- Dentro no, porque el que la traiga El jefe a lo mejor estará de acuerdo, pero no lo consentirá.

- El principio de neutralidad política que obliga a los militares, ¿se observa en los cuarteles?

- No. En cualquier taller que entres, o se oye Rock FM o, si no, a Jiménez Losantos. Y he estado en siete destinos, ¿eh? Ya sería casualidad que me hayan tocado los más raros. No se hace exhibición en público, pero las taquillas del vestuario son un mundo: a lo mejor no ves símbolos franquistas, pero dentro verás el pollo con los dos pescuezos, la cruz de San Andrés

- ¿Por qué hay una influencia manifiesta de Vox entre filas?

- Si tienen 52 diputados y varios millones de españoles de votantes, si su discurso cala incluso entre las clases humildes y trabajadoras ¿cómo no va a calar en un cuartel?

- ¿Qué impresión le da el liderazgo del teniente general retirado Gutiérrez Alamán en este movimiento?

- Una persona que no se pronunció cuando 20 de sus hombres estaban entre los fallecidos, por no decir asesinados, del Yak 42... no merece ni que se hable mal de él. Si has permitido que 20 de tus hombres se suban a un avión de mierda, y han muerto, y después de saberse todo lo que se ha sabido no has abierto la boca, que vengas ahora a utilizar el nombre de las Fuerzas Armadas para hablar contra una mayoría de españoles No tiene autoridad moral. Si no le gusta lo que vota la gente, que llore en su casa. Podrán escribir lo que quieran, pero no lo harán en el nombre de todos. Eso no.

- Aclárenos entonces ¿cree usted que la mayoría de militares españoles son demócratas?

- Quiero creer que sí. El problema es que estos señores hacen mucho ruido. Creo que habría que animar a los demócratas a que se postulen, a romper su silencio acomodado y callar al fachirulo. Si estás callado acabas siendo parte del problema.