Calvo sugiere que habrá una ley de la Corona

Carmen Calvo ha llevado a cabo una encendida defensa del discurso que pronunció Felipe VI en Nochebuena, que pasó de puntillas por los escándalos de su padre, a los que apenas dedicó una vaga frase en la que aseguraba que los principios morales y éticos obligan a todos sin excepciones y están por encima de cualquier consideración personal o familiar. Las palabras del Rey fueron criticadas por todos los aliados del PSOE, incluyendo a su socio de coalición, Podemos, que en los últimos meses afila sus críticas a la Monarquía. La parte socialista del Gobierno, mientras tanto, guardó silencio. Pero este lunes, la vicepresidenta primera ha considerado que la intervención del jefe del Estado, que ella conocía de antemano al ser la encargada de la relaciones entre Moncloa y Zarzuela, fue clara y tranquilizadora.

Calvo no ha sido muy clara, pero ha abierto la puerta a la posibilidad de que Felipe VI tome nuevas iniciativas para mejorar la transparencia de la Jefatura del Estado, así como para alejarse de Juan Carlos I. Desde que llegó al trono, en 2014, el Monarca solo ha aprobado la prohibición de que la familia real pueda recibir regalos de dinero, algo que su padre no ha respetado, como prueba el polémico pago a Hacienda de casi 680.000 euros por gastos no declarados con dinero que provenía del millonario Allen Sanginés-Krause.

Felipe VI está absolutamente comprometido a servir a su país, ha dicho Calvo en La 1 ante una pregunta directa sobre nuevas medidas por parte del Rey, que ha renunciado a la herencia de su padre y ha forzado su marcha de España, el verano pasado. La vicepresidenta también se ha referido a la posibilidad de que se apruebe una ley de la Corona, dando a entender que Moncloa y la Zarzuela la contemplan. El presidente y el Rey tienen puesto el rumbo a un futuro importante para la Monarquía, ha anunciado.

Casado, en la destrucción

Con las primeras dosis de la vacuna de Pfizer siendo inyectadas en 9750 personas, el Gobierno decidió el pasado domingo no entrar en las críticas del PP por el reparto de dosis. El Ejecutivo no quería que un día tan histórico y anhelado se viese empañado por una nueva dosis de la constante crispación política. Así que no contestó a Pablo Casado, Isabel Díaz Ayuso y Ana Pastor, que insistían, sin aportar datos para sustentar la tesis, en que la distribución no estaba siendo equitativa. Pero esta vez Calvo sí ha reaccionado. Con contundencia, ha acusado a los conservadores de estar instalados en la destrucción.

Cuesta mucho trabajo reconocer al PP, un partido que ha tenido tanta importancia institucional. No está en la oposición, está en la destrucción, ha dicho. El suyo es un mensaje muy negativo para los intereses de España. Es muy difícil de entender que ayer el PP fuese a la contra del ánimo que respira España, ha insistido.

Frente a la acusación de que el reparto perjudicaba a las autonomías gobernadas por los populares, la vicepresidenta se ha detenido en el último Consejo Interterritorial, del pasado 23 de diciembre. La cita sirvió para que el Gobierno y las distintas comunidades, incluidas las gobernadas por el partido que lidera Casado, consensuaran la distribución de las algo más de cuatro millones y medio de dosis que España recibirá en las próximas 12 semanas, priorizando en un primer momento a los mayores en residencias y al personal de esas instalaciones. Cuando se sienta en el Consejo Interterritorial, el PP alcanza acuerdos muy sólidos y mayoritarios, ha señalado la número dos del Gobierno.