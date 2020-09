Carlota logra en un día lo suficiente para su traslado a Valencia

En tan solo 24 horas la aplicación de Bizum, que tiene un límite de operaciones por mes, se ha saturado - Los padres advierten sobre cuentas falsas que solicitan ayuda en nombre de Carlota

Este domingo se inició en las redes sociales una petición de ayuda urgente para Carlota, una niña de cuatro años de Veléz-Málaga, que corre el riesgo de tener todas sus extremidades amputadas tras sufrir una sepsis, ocasionada por una infección en la sangre. En tan solo un día se ha logrado el dinero suficiente para trasladarla a Valencia a fin de realizar una operación que salvaría sus pies y una de sus manos.

Los padres de la pequeña, Jairo García y Marina Lara, abrieron una página en Facebook y una cuenta en Instagram donde han hecho público el caso de su hija y han solicitado ayuda con el objetivo de recaudar fondos para que la opere el prestigioso doctor Pedro Cavadas, que asegura poder salvar tres de los miembros de Carlota.

En declaraciones a 'La Opinión de Málaga', el progenitor de la niña detalló que el coste del traslado a la clínica privada donde se realizaría el tratamiento y las intervenciones quirúrgicas, situada en Valencia, oscila entre 4.000 y 6.000 euros. Este lunes se publicaron los datos para recibir donaciones y, según afirma el padre de Carlota, ya tienen lo suficiente al menos para el traslado.

A través de las redes sociales se ha facilitado un número de cuenta bancaria y también de teléfono, y en las últimas 24 horas, la aplicación de Bizum, que tiene un límite de operaciones por mes, ya se ha saturado. «Hemos recibido más ayuda de la que esperábamos y no solo en tema de dinero», confiesa García. Psicólogos, fisioterapeutas, personas famosas, entre otros, se han puesto en contacto con la familia para ofrecer apoyo y realizar donaciones.

Debido a la cantidad de ayudas recibidas hasta el momento, el progenitor de Carlota confía en poder llevarla a Valencia dentro de poco: «En el Materno querían operarla ya y hemos dicho que no, porque si le amputan los miembros no podremos hacer más nada. Queremos irnos aún esta semana. Estamos llegando al límite de tiempo que podemos esperar, y más de una semana no sería conveniente». La pequeña está viviendo una cuenta atrás, y para ella cada minuto es de suma importancia.

Cuentas falsas

Son muchas las personas que han empatizado con la causa, pero también hay aquellas que se aprovechan de la situación. Los padres de Carlota advierten sobre cuentas falsas que están solicitando ayuda en nombre de la pequeña. « La únicas cuentas que hay son las que están desde el primer momento, creadas por la madre. Es muy triste que ocurra algo así», sentencia Jairo Garcia.