Carmena recuerda a la derecha que no pueden obviar "a la gran mayoría" que apoyó a Más Madrid

La alcaldesa en funciones y candidata de Más Madrid, Manuela Carmena, se ha dirigido a "los de los pactos de los que no ganaron" que no pueden obviar "a la gran mayoría" que apoyó a la plataforma Más Madrid que encabezó el pasado 26 de mayo y que obtuvo más de medio millón de votos.

La situación es muy diferente a lo que ocurrió hace cuatro años, cuando el PP tuvo "una pequeñísima mayoría" con respecto a Ahora Madrid. "Ahora la situación es diferente. Nosotros hemos tenido el apoyo a un programa de cuatro años, hemos ganado las elecciones, ningún grupo de los que no han ganado no pueden no tener en cuenta que la gran mayoría de madrileños han querido este proyecto", ha declarado desde la presentación de los Veranos de la Villa.

Y es que se trata de poner en valor que "cuidar la democracia no es sólo tener en cuenta los resultados aritméticos". "Por encima de eso hay que saber que hay más de 500.000 personas que han apoyado este proyecto y lo tendrán que tener en cuenta porque se gobierna para todos", ha dicho.