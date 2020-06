El 'carmenismo' abandona a Errejón

La sombra de Manuela Carmena perdura en Más Madrid un año después de su marcha. Tanto, que el sector más afín la exalcaldesa de Madrid ha decidido dar la espalda a Íñigo Errejón porque el proyecto de partido que quiere contruir no encaja con lo que la exjueza defendía. Y el problema radica justo en eso. En querer constituir la plataforma que crearon para las pasadas elecciones municipales y autonómicas en un partido con estructuras más jerarquizadas y centralizadas. Un paso que ha llevado al 'carmenismo' a abandonar a Errejón a las puertas de una asamblea general en la que iban a decidir el futuro de la formación.

La 'número dos' de Carmena durante los años en los que gobernó la capital, Marta Higueras, fue la primera en romper, el fin de semana pasado, con Errejón "Hace algo más de año y medio constituimos la plataforma Más Madrid, un proyecto político que nacía con vocación de superar las siglas y las lógicas de los partidos y abrirse al conjunto de la sociedad... En coherencia con ese espíritu he tomado la decisión de no participar ni en la construcción del partido político Más Madrid, ni en su desarrollo posterior", anunció la edil, destapando las tensiones internas que, desde hace meses, friccionan al grupo en el consistorio.

A lo largo de mi trayectoria he tenido la oportunidad de participar en política institucional y siempre lo he hecho desde un perfil independiente, apartidista, no apolítico.

Quiero transmitiros mi decisión de continuar trabajando así en el grupo municipal Más Madrid.

Seguimos! pic.twitter.com/FY8KDduOgZ — Marta Higueras (@MartaMHigueras) May 30, 2020

Según defendió, el planteamiento inicial de Más Madrid, creado por Carmena y Errejón para distanciarse de Podemos en vísperas de los comicios del 26-M, "no era convertirse en un partido político" e insistió en que "la nueva política está más fuera que dentro de los partidos políticos, y que no son la única, ni a veces la mejor opción". No tardaron en apoyar esta decisión los concejales Luis Cueto y José Manuel Calvo, integrantes del Ejecutivo de la exalcaldesa.

La reprimenda

La decisión de los tres ediles, que mantendrán sus actas en el Ayuntamiento de Madrid durante toda la legislatura, fue refrendada este jueves por la propia Carmena que dijo ser "muy crítica con los partidos políticos". "Son una solución muy pobre a la complejidad de la sociedad moderna. Dicen defender unas ideologías y luego se diluyen en las mismas", defendió Carmena echando más leña al fuego del futuro de Más Madrid.

La salidad de Higueras -ya rechazó el escaño en el Congreso tras la debacle electoral para mantener la portavocía en el consistorio- y el toque de atención de Carmena, alcanzan a Errejón en pleno proceso de dotar a Más Madrid -y a sus variantes autonómicas que surgieron en la repetición electoral para conformar Más País- de una estructura organizativa que el 'carmenismo' ve como una pérdida de agilidad e "independencia". Durante este mes de junio se celebrará un proceso, liderado por coportavoz municipal, Rita Maestre -muy afín a Errejón-, para construir esta estructura de partido y, se espera, que en otoño se celebre otra asamblea para fijar la estrategia política.

Siendo Madrid el único territorio en el que funcionó, relativamente, el proyecto de Más País -obtuvo 2 diputados-, el revés que supone la marcha de Higueras, Cueto y Calvo podría poner trabas o, por lo menos, restar legitimidad al proyecto de Errejón que pretende configurar un partido a nivel nacional con marcas propias en cada territorio.