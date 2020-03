Casado acusa a Sánchez de "blanquear" a Puigdemont al pactar con los independentistas

El líder del PP, Pablo Casado, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "blanquear" al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, por haber pactado con los independentistas y haberlos "normalizado" como sus socios políticos para mantenerse en el poder.

En una entrevista en 'Telecinco', ha advertido de que es "un problema muy serio", al ser preguntado por el acto multitudinario que este sábado protagonizó Puigdemont en Perpinyà (Francia) en el que evitó hacer mención a la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat e instó a prepararse para la "lucha definitiva".

"Sánchez está blanqueando a alguien que dice que va dar un golpe a la legalidad, que está insultando a la democracia española y está fugado de la Justicia", ha dicho Casado, quien ha reprochado que además "agasaja" al presidente de la Generalitat, Quim Torra, en la mesa de diálogo del pasado miércoles mientras Puigdemont da estos mítines.

GESTIÓN DEL CORONAVIRUS

Casado ha avisado a Sánchez de que "o se levanta ahora de la mesa de negociación o las consecuencias para la unidad nacional y la igualdad de los españoles puede ser letal" y ha insistido en que le tiende la mano para que pacte con el PP los presupuestos generales si rompe sus acuerdos con los separatistas.

Sin embargo, no se ha mostrado optimista en este sentido al considerar que "es imposible" que PP y PSOE se pongan de acuerdo "en lo esencial" ya que el Gobierno está haciendo todo "de manera unilateral", desde la elección de la fiscal general hasta la directora del CNI, y está creando "muros y fracturas" en España. El líder del PP cree "no ha habido un presidente más radical en la historia de España" que Sánchez, quien "no tiene ningún tipo de principios" mientras que el PSOE ya está en las tesis nacionalistas "rompiendo la igualdad" de los españoles a nivel nacional.

Además, ha advertido al Gobierno, respecto al coronavirus, que "si va demasiado forzado en sus previsiones económicas cualquier imprevisto no puede ser atajado de manera eficaz", en referencia a las necesidades que pueden surgir de mayor financiación sanitaria para la gestión de esta epidemia. Así, ha apuntado que si Sánchez no paga a las comunidades los 2.500 millones de euros por el IVA "difícilmente esas autonomías van tener unas finanzas saneadas para afrontar esta amenaza" del COVID-19.