Casado y Arrimadas se evitan y confrontan sus versiones sobre los horarios de la crisis

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y el líder del PP, Pablo Casado, han evitado cruzarse durante el primer acto oficial en el que coincidían ambos dirigentes tras el adelanto electoral en la Comunidad de Madrid y la moción presentada por Cs y PSOE en Murcia. Sin embargo, dirigentes de ambos partidos sí que han cruzado algunas declaraciones llegando incluso la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís (Cs), a reprocharle a Casado la decisión de Isabel Díaz Ayuso. "Como Gobierno de la Comunidad nos habéis jodido", ha afeado la dirigente de Ciudadanos al líder del Partido Popular en una conversación informal mientras esperaban en la puerta del Parque del Retiro a la comitiva principal del acto organizado por la AVT en recuerdo a las víctimas del atentado del 11 de marzo.

Arrimadas ha afirmado que el miércoles habló con Casado antes de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, convocara elecciones anticipadas en la región, para decirle que Cs únicamente iba a impulsar mociones de censura en Murcia, mientras que en otras comunidades su intención era mantener los gobiernos de coalición con el PP. "Nosotros teníamos un pacto y así se lo dije, que nosotros no íbamos a hacer nada en ningún otro gobierno porque no se daban las circunstancias y yo entendía que ellos también iban a cumplir su parte de no hacer adelantos electorales", ha agregado, antes de subrayar que los presidentes de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, y de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, "lo han cumplido perfectamente", pero Díaz Ayuso "no ha cumplido el acuerdo" y "ha quedado como una irresponsable"

Por su parte, Casado ha negado la versión de Arrimadas, quien también ha negado que hubiera una operación orquestada desde Moncloa. El líder popular, por su parte, ha confirmado que conversó con Arrimadas, quién le llamó "tres horas después de que se hiciera pública la noticia de la moción de censura en Murcia". Los horarios, por tanto, no cuadran.

Las dos comitivas

A este acto estaba previsto que acudieran en un primer lugar una representación del PP encabezada por la portavoz 'popular' en el Congreso, Cuca Gamarra, sin embargo momentos antes de las 12 de la mañana, se ha comunicado que Pablo Casado finalmente acudiría presencialmente a este homenaje. Además, también ha acudido el alcalde de Madrid, José Luís Martínez Almeida, y el consejero de Interior, Enrique López, entre otra delegación del PP.

Por su parte, de Ciudadanos, ha acudido una comitiva presidida por Inés Arrimadas, el portavoz adjunto del partido en el Congreso, Edmundo Bal, y otros representantes municipales como la anteriormente citada, Begoña Villacís, y el recientemente cesado como Consejero de Transportes, Ángel Garrido.

Distanciamiento físico

A su llegada al bosque en el que se ha celebrado el acto, Casado se ha colocado en la primera línea, mientras que Inés Arrimadas estaba en tercera fila, no llegando en ningún momento a intercambiar palabra entre ambos líderes de los partidos.

Después, el popular ha acompañado a la comitiva de la AVT a colocar unas flores en homenaje a las víctimas, mientras que la líder naranja esperaba abajo. Tras permitir la organización del acto que Arrimadas también subiera a este lugar de homenaje, Casado se encontraba bajando, pero en ningún momento ambos dirigentes han intercambiado alguna palabra ni siquiera un saludo.

Al acabar el homenaje, ambos líderes sí que han atendido a la prensa y han restado importancia a su distanciamiento asegurando Arrimadas que no han podido cruzarse por las restricciones del covid.