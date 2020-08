Casado duda del buen uso que pueda dar el Gobierno a los fondos europeos

El presidente del PP, Pablo Casado, duda del buen uso que pueda dar el Gobierno de Pedro Sánchez a los fondos económicos que llegarán de la Unión Europea en los próximos meses y quiere que un "comisionado independiente" los administre. El líder conservador insistió en esta petición este martes en el Congreso, donde convocó sobre la marcha una rueda de prensa tras desayunarse con el anuncio de que Pedro Sánchez comparecería tras el Consejo de Ministros.

Casado afirmó que no se fía de la gestión del Ejecutivo, al que considera un "expero en crear redes clientelares y estructuras económicas peronistas al servicio de las autonomías en las que gobierna" y también lo ve al servicio de los caprichos que le puedan pedir sus socios de Podemos o los independentistas. El dirigente conservador ya lanzó esta idea en el pleno extraordinario de finales de julio en el que Sánchez dio cuenta del acuerdo del Consejo Europeo en el que se alcanzó un pacto para movilizar 750.000 millones de euros (390.000 en subvenciones y 360.000 en préstamos). España ya ha solicitado a la Comisión Europea el acceso al programa europeo de mitigación de los riesgos de desempleo, el conocido como SURE, por más de 20.000 millones de euros para financiar los ertes.

El presidente de los populares compareció tras escuchar a Sánchez y le acusó de parapetarse tras las autonomías, a las que el jefe del Ejecutivo recordó que pueden solicitar el estado de alarma para sus territorios si así lo consideran oportuno. Casado considera que "España no tiene a nadie al timón" y que el el dirigente socialista se "escabulle" de sus reponsabilidades al no reformar leyes ordinarias para evitar tener que acudir a esa figura constitucional. Al ser preguntado si recomendaría solicitar el estado de alarma a la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP y donde la situación epidemiológica es preocupante, no contestó directamente y se limitó a decir que "lo normal es responder ante la pandemia sin que haya una excepcionalidad constitucional". "El virus nos va a acompañar durante meses, hasta que haya vacuna", añadió.