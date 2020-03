Casado pide parar la mesa de diálogo para hablar de presupuestos

El líder del PP, Pablo Casado, respondió ayer a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que su partido estaría dispuesto a sentarse a hablar de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) pero con «condiciones» como parar la mesa de diálogo entre el Gobierno de España y el Govern catalán. De esta forma respondió a Calvo, quien lamentó en particular la actitud del Partido Popular por no prestarse a apoyar unas cuentas públicas, lo que sería «algo muy bueno para España».

La vicepresidenta no pudo garantizar la presentación de un proyecto de PGE para el 2020 porque el Ejecutivo aún no tiene asegurados los apoyos necesarios para sacarlos adelante. La presentación de las cuentas públicas depende en la actualidad de que ERC se comprometa a apoyarlos.

Sin embargo, el clima preelectoral en Cataluña, donde ERC pugna con Junts per Catalunya por la hegemonía del espacio independentista, dificulta que los republicanos respalden las cuentas del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Casado recalcó que en los últimos meses ha planteado varias veces a Pedro Sánchez hablar de los Presupuestos si se cumple una serie de requisitos –como romper con los independentistas–. «En los últimos meses hemos planteado la negociación de los PGE con el PSOE, que hoy por cierto Carmen Calvo reclama al PP. No sé si porque no me ha escuchado veinte veces diciendo que estaríamos dispuestos a negociar los Presupuestos. Eso sí, con algunas condiciones por nuestra parte, como que la mesa de partidos por la autodeterminación no siguiera adelante», manifestó.

En este sentido, el PP defenderá hoy en el pleno del Congreso una iniciativa pidiendo romper la negociación de la mesa de diálogo sobre la crisis política en Cataluña que el Gobierno de Pedro Sánchez abrió el 26 de febrero con el que preside el independentista Quim Torra. Esta es una de las exigencias que han incluido en la moción que someterán a debate y votación hoy en el Congreso.