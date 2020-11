Casado: "Sánchez es como el perro del hortelano"

Pablo Casado ha vuelto a lanzar críticas contra la gensión de Pedro Sánchez y contra la conocida como ley Celáa, una de las principales diana de los ataques del PP. Para el líder de los conservadores, el presidente del Gobierno es "como el perro del hortelano, ni come ni deja comer". Tirando del refranero español ha afeado al secretario general del PSOE que se haya desentendido del rumbo de la pandemia mientras trata de inmiscuirse en competencias que pertenecen a las comunidades autónomas.

"No come -ha explicado Casado- porque no hace lo que se le obliga como presidente del Gobierno, que tiene responsabilidades frente a la pandemia y se oculta en las autonomías para que ellas hagan la gestión". A renglón seguido, ha afeado que Sánchez confíe el futuro de España a una "vacuna que no sabemos cuando va a llegar". También dentro de la consigna de que el jefe del Ejecutivo "no come", el líder del PP ha lamentado que el Gobierno no se haya puesto manos a la obra para "mejorar la financiación autonómica".

Respecto al "no deja comer", Casado ha puesto sobre la mesa dos asuntos que han generado bastante polémica. Por un lado, ha criticado la intención de Sánchez de llevar a cabo una armonización fiscal entre las comunidades autónomas. "Va contra la Constitución", ha sentenciado. Por otro lado, ha reprochado a Sánchez que "no deja comer en la capacidad que tienen las autonomías para mejorar la calidad educativa", en referencia a la ley Celáa.

Casado ha recordado que van a presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional una vez se apruebe esta ley en el Senado, que recurrirán a las instituciones europeas, que lesgilarán en las comunidades en las que gobierna el PP (Madrid, Castilla y León, Murcia, Andalucía y Galicia) para frenar "los efectos más perversos" de esta norma y que cuando llegue a la Moncloa se compromete a derogarla.