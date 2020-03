Casado ve "inadmisible" la tardanza en publicar en el BOE el decreto de paralización de actividades

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha calificado de "inadmisible" que el Boletín Oficial del Estado (BOE) no haya publicado durante el domingo el real decreto de paralización de actividades no esenciales que el Ejecutivo aprobó en un Consejo de Ministros extraordinario.

En un mensaje publicado en redes sociales, Casado ha lamentado que los trabajadores no sepan si tienen que acudir al trabajo este lunes 30 de marzo."En una hora entran en vigor las duras medidas aprobadas en el improvisado tercer Consejo de Ministros de la semana. Es inadmisible que millones de trabajadores no sepan si mañana tienen que trabajar y en qué condiciones", ha escrito el líder 'popular'. En este sentido, Casado ha criticado al Gobierno, afirmando que "los españoles no merecen más mentiras, incompetencia y luchas internas".

Sobre el retraso de la publicación del decreto en el BOE, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha justificado, en una entrevista en La Sexta, la tardanza porque se trata de una cuestión de la que no hay precedentes. Robles cree que el decreto está a punto de publicarse en el BOE, ya que entra en vigor este lunes, pero afirma que es necesario detallar las cuestiones jurídicas y eso se lleva tiempo. "Es necesario precisar la norma y a veces no es tan fácil", ha dicho, pero ha precisado que "se está ultimando".

Además, ha revelado que se establecerá un plazo para que determinadas actividades no se paralicen abruptamente y los empresarios tengan tiempo de preparar esa paralización.