Casado ve a Sánchez como "cómplice" de los que "atacan" al Rey

El presidente del PP, Pablo Casado, ha denunciado este lunes que Pedro Sánchez lleva "tres días" sin defender al Rey de los "ataques" que está lanzando contra la monarquía Podemos, su socio en el Gobierno. En su opinión, el jefe del Ejecutivo demuestra con ese silencio que le achaca "una absoluta complicidad con los ataques, ya que no los desmiente, y también una profunda cobardía".

En una entrevista en Onda Cero, el líder de los conservadores se refería a los mensajes que escribieron en Twitter el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, el viernes pasado, después del acto de los jueces en Barcelona al que no acudió Felipe VI por desaconsejárselo el Gobierno. Igleseias pidió "neutralidad" al Rey al hilo de una llamada que le Monarca hizo al presidente del Consejo del Poder Judicial, Carlos Lesmes, comunicándole que le habría gustado acompañarle en la entrega de despachos a los nuevos jueces.

Según Casado, si quieren acabar con la monarquía, deberían llevar al Congreso una reforma de la Constitución, algo que no saldría adelante, ha recordado, porque el PP no la apoyaría. En vez de hacer eso, ha continuado, Sánchez y sus socios intentan "hacer atajos" que son "claramente ilegales y cobardes", como "este espectáculo contra el Rey". Además, en esa campaña también incluye Casado el inicio del trámite para dar los indultos a los presos del 1-O, el anuncio de la reforma del delito de sedición (que podría beneficiar a los encarcelados) y las conversaciones de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, con Bildu para intentar conseguir sus apoyos para los Presupuestos Generales del 2021.

Preguntado sobre si no se cree a Sánchez cuando afirma que defiende a la monarquía, Casado ha respondido que no se lo cree porque el jefe del Ejecutivo, ha afirmado, "no ha dejado de mentir en todo momento". El dirigente popular ha recordado que en campaña electoral afirmó que nunca pactaría con Podemos y que haría una ley para tipificar el referéndum ilegal. "Y lo que está haciendo es una amnistía de facto modificando el delito de sedición", ha añadido.