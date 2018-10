Celáa oculta en su declaración de bienes un chalet de lujo de 1,5 millones de euros

La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, habría ocultado en la declaración de bienes que publicó el BOE el pasado sábado un chalet de lujo del que es propietaria junto a su marido, ubicado en una exclusiva urbanización de Berango (Vizcaya), según publica 'Okdiario'. Este medio fija el valor del chalet en 1,55 millones de euros, tras simular su venta.

Dado que la propiedad de esta vivienda es compartida con su esposo, según este digital, la ministra debería haber incluido la mitad del valor del inmueble en la declaración pública. En cambio, declaró que sólo tenía 195.000 euros en patrimonio.

Esta nueva polémica se produce después del caso del chalet de Pedro Duque en Xàbia.

MONTERO: "OCURRE EN TODOS LOS VALORES CATASTRALES"



La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha restado importancia al caso y ha explicado, en este sentido, que "en todos los valores catastrales ocurre que no se corresponde con el precio de mercado".

"No me consta la información relativa a la ministra Celaá, pero creo que se refiere a que el valor catastral de la vivienda no se corresponde con el precio del mercado, pero eso ocurre con todos los valores catastrales", ha recalcado la ministra, que incluso ha explicado que en la ciudad en la que ella reside no se modifican los valores catastrales desde el año 2000.

Por su parte, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido explicaciones. "Parece que hay una propiedad que no está declarada, y veremos si se corrige y se cuenta que es lo que pasa", ha señalado.