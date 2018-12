Ciudadanos emplaza a Susana Díaz a apoyar a un gobierno de derechas para evitar la entrada de VOX

Creo que Ciudadanos se equivoca en querer vetar a Vox. Que lo haga el psoe es comprensible porque ya vemos que prefiere a los golpistas independentistas, a Bildu y a los comunistas de Podemos (aunque a veces cuando le interesa se fotografia con una bandera de España) pero que lo haga Vox creo que se equivocan. Yo debo ser un poco ananfabeto porque yo cuando he oido haablar a vox en una entrevista, en un mitin or en cualquier otro acto, nunca les he oido decir nada que no sea constitucional (reto a quien corresponda a que me demuestren lo contrario) a n o ser que decir Viva España ó Viva el Rey sea anticonstitucional pero al contrario que los comunistas de Podemos digan que han venido para cargarse la Constitucion, la propiedad privada, los medios de comunicacion al Rey, etc, etc, eso parece ser que si que es constitucional. ¿Porque esta casposa izquierda le tienen tanto miedo a Vox? ¿no sera porque es el único partido que dice lo que la mayoria de gente en España quiere oir y otros no se atreven a decir? ¿No sera que la gente esta de acuerdo con recuperar las competencias de sanidad (que es un disloque) la educación (que es un desastre y comflicto por culpa de los independentistas) y la seguridad (que ya hemos visto con los Mosos lo que ocurre). Pues aunque a algunos les moleste, la mayoria de gente en España estamos de acuerdo con lo que defiende Vox y en las generales lo vamos a comprobar.