Ciudadanos ya no considera 'irrenunciable' que Marín presida la Junta de Andalucía

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha rebajado este lunes las exigencias de su partido para negociar con el PP el cambio de gobierno en Andalucía al afirmar ahora que "la única línea roja" es que el PSOE no gobierne, aunque sigue defendiendo a su candidato, Juan Marín, como la mejor solución para la Junta.

El acuerdo de gobierno, que se empieza a negociar a partir de este martes, ya no pasa irrenunciablemente porque Marín sea el presidente andaluz, como aseguró el líder del partido, Albert Rivera, la semana pasada.

Villegas, en una rueda de prensa tras la reunión de la Ejecutiva permanente, cree que el candidato del PP a la Junta de Andalucía, José Manuel Moreno Bonilla, no es la opción más adecuada, ya que acabará teniendo que dar explicaciones por la corrupción de su partido y esa, en su opinión, no es la mejor situación. Ha insistido Villegas en que "la línea roja" que marcan en estas negociaciones es "el compromiso" que tienen con los andaluces de que los socialistas no estarán en el Ejecutivo andaluz y es lo que van a cumplir, ha subrayado. Mañana en Sevilla, Villegas defenderá que Marín encabece la propuesta moderada, centrada y limpia que necesita Andalucía "y a partir de ahí "a ver cómo se desarrollan las negociaciones", ha señalado Villegas.

Durante todos estos días, Cs ha estado defendiendo que Marín era una condición en estas negociaciones con el argumento de que el partido naranja crece cada vez que se abren las urnas frente a populares y socialistas, que van perdiendo apoyos, y que no estaban dispuestos a cambiar "a los de los ERE por los de la Gürtel". También esperan que el PSOE actúe con responsabilidad y no bloquee esta propuesta de cambio, entregando la llave "a los extremos" refiriéndose a Vox y Adelante Andalucía.

La primera reunión entre Cs y el PP se celebrará mañana en el Parlamento de Andalucía a las cuatro de la tarde y estará encabezada por Villegas y Marín, de parte de Cs, y desde el PP acudirán el secretario general del PP, Teodoro García Egea, y Moreno Bonilla.