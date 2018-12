Un cofundador de Terra Lliure pide un levantamiento y tomar el Parlament el 21D

Fredi Bentanachs, cofundador de Terra Lliure y miembro de los Comités de Defensa de la República (CDR), ha propuesto un "levantamiento" para "proclamar la república" el próximo 21 de diciembre, coincidiendo con la reunión del Consejo de Ministros en Barcelona, y ha avalado una "toma del Parlament".

En un vídeo difundido a través de las redes sociales, Bentanachs ha salido al paso de los altercados de la semana pasada entre manifestantes de los CDR y agentes de los Mossos d'Esquadra.

Según Bentanachs, "tirar vallas porque sí al suelo" o "una quema de depósitos de suciedad porque sí son actos totalmente absurdos" que "banalizan la lucha independentista" y que "convierten al independentismo en grupos radicales que se enfrentan a los Mossos d'Esquadra".

Violencia revolucionaria

En su opinión, "las acciones violentas no hay que hacerlas", pero "con las acciones violentas hay que tener un objetivo claro", porque "la violencia, cuando la marca todo un pueblo, ya no son altercados, sino un hecho revolucionario".

"Una toma del Parlament, porque hay que entrar en el Parlament y ocuparlo, esto es un acto revolucionario", ha afirmado Bentanachs, que ha llamado a los catalanes a emular el "paro de país" del 3 de octubre de 2017, dos días después de las cargas policiales del 1-O, que paralizaron buena parte de la actividad en Cataluña.

Bentanachs ha propuesto aprovechar el primer aniversario de las elecciones convocadas en aplicación del artículo 155 de la Constitución para pasar a la acción: "Convirtamos este 21 de diciembre en el levantamiento de la república proclamada del 27 de octubre (de 2017). Salgamos a la calle con todo el espíritu revolucionario de revuelta del 3 de octubre".

"No salir por patas"

"Si hay que entrar en el Parlament, se entra. Si hay que ocuparlo, se ocupa, y nos quedamos y proclamamos la república desde dentro; no entrar para pegar un adhesivo y salir por patas gritando: 'Somos gente de paz!'. Esto es absurdo, no va a ninguna parte", ha alegado.

Y ha añadido: "Si hemos de defender la Generalitat, se defiende. Si nos tenemos que quedar, nos quedamos. Y si hemos de caer, caeremos. Pero no entrar a romper una cristalera y salir corriendo, porque esto es la banalización total del movimiento".

"El 21 de diciembre proclamaremos de nuevo la república catalana y las calles volverán a ser nuestras con el espíritu del 3 de octubre", ha insistido Bentanachs, que ha recalcado que las movilizaciones deben ser "pacíficas pero contundentes" y sin "provocaciones absurdas".

Bentanachs, que ha dejado claro que no se ha "arrepentido nunca" de haber participado en la "lucha armada" con Terra Lliure, ha remarcado que "hoy la lucha es diferente" y "no se va a ninguna parte con un pasamontañas y tirando piedras", porque "no hay que dar al enemigo más carnaza de la que está buscando", aunque sí ha avalado la "autodefensa".