La Comunidad de Madrid no se plantea "un inicio al 100%" del curso escolar en el actual escenario de covid

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, no se plantearía "un inicio al cien por cien" del curso escolar en el actual escenario de escalada de contagios covid. En una entrevista en la Cadena Ser, Escudero ha manifestado sus "dudas" respecto a la presencialidad "cien por cien" con datos como los que hay actualmente, tanto por el número de infectados como por la "tendencia en crecimiento".

A su juicio, es "fundamental" tomar la decisión con los datos epidemiológicos "muy cercanos al momento, y, sobre todo, las tendencias", y ha destacado la necesidad de que "la tendencia en cuanto a detección de casos no vaya en aumento" para iniciar el curso de forma cien por cien presencial. "Es importante que no solo valoremos la situación estrictamente particular de cada colegio, de cada aula, de cada grupo de convivencia, sino que estamos dentro de una región, es un virus que no entiende ni de fronteras, ni de regiones y que no entiende de colegios, que lo que hace es contagiar individuos", ha expuesto.

"Esa decisión tenemos que medirla muy bien, pero insisto, en un escenario de crecimiento de casos y, sobre todo, con el número de contagios que tenemos, desde luego yo no me plantearía un inicio al cien por cien", ha apostillado.

CUATRO ESCENARIOS ADAPTADOS

Por su parte, el consejero de Educación, Enrique Ossorio, ha recalcado que la estrategia de inicio de curso que presentará el martes junto a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, "no es más que esas instrucciones del día 9 de julio con cuatro escenarios, adaptadas a la situación real" porque "es evidente que la situación de este verano no ha sido positiva", si no se hubiera puesto en marcha un plan con presencialidad.

Además, en una entrevista en Antena 3, ha criticado la huelga convocada por sindicatos debido a la "inacción" de la Comunidad de Madrid de cara a la preparación del curso escolar porque, según ha remarcado el consejero, en la Consejería de Educación "no ha habido vacaciones".

AYUSO, EL MARTES

Ayuso y Ossorio presentarán un plan de vuelta al colegio el próximo martes, 25 de agosto.

La fecha fue sido comunicada a los medios una vez que se ha conocido que los ministerios de Sanidad y Educación y Formación Profesional han convocado para el próximo jueves, 27 de agosto, una Conferencia Sectorial conjunta para tratar con las comunidades autónomas el inicio del curso escolar 2020/21. Al encuentro también asistirá la ministra de Política Territorial, Carolina Darias.