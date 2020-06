Una concejala del PP asiste al pleno de una Mancomunidad desde un chiringuito y en bikini

Con gafas de sol, el pelo recogido y la toalla reposada sobre la tumbona del chiringuito de playa. Esa fue la inédita imagen que observaron los concejales e integrantes de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol-Axarquía cuando este lunes se conectó la representante de Torrox, la edil del PP Paula Moreno, al pleno telemático de la institución. La concejala se excusó argumentando que había prometido llevar a sus hijos a darse un baño, y que era la forma de conciliar mientras llevaba a cabo ese compromiso. “Estaba cumpliendo con mis responsabilidades y obligaciones, fuese cual fuese el fondo de pantalla, asistiendo a la junta”, ha defendido.

Los responsables de los 31 municipios que agrupa la Mancomunidad, un órgano a caballo entre los ayuntamientos y la Diputación, llevan dos meses y medio trabajando telemáticamente a causa del confinamiento. Y así se había previsto el pleno de este lunes, en el que se iban a aprobar precisamente las recomendaciones para la reapertura de ciertos servicios que presta la Mancomunidad y que son fundamentales para los municipios de menor tamaño.

Sin embargo, la sorpresa saltó cuando empezaron a conectarse los distintos concejales, y más de uno reconoció el paisaje en el que se encontraba la concejala de Hacienda y Personal y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Torrox por el PP. Un popular chiringuito de playa desde el que Moreno no dudó en mostrarse desde la tumbona. Una escena que ha enervado al resto de fuerzas políticas, como el PSOE, que no han dudado en criticar la “desfachatez” de la edil, recordando además que cobra dietas de 100€ por su participación en estos plenos.

El grupo socialista en Torrox no ha tardado tampoco en recordar que Moreno ya fue diana de críticas tras destaparse que acudía al supermercado a hacer la compra y a recoger a sus hijos del colegio con un vehículo municipal, y que este tipo de actitudes dañan la imagen de las instituciones. “No dudamos que desde el solecito estará buscando todas las medidas que necesitan las familias, autónomos y empresas del municipio de Torrox para hacer frente a esta crisis derivada del Covid-19”, le recriminaron con ironía desde las redes sociales.

Vista la polémica, Moreno también acudió a las redes para dar su versión. Así, explicó que “después de tres meses de confinamiento, he cumplido mi promesa con mis tres hijos de llevarlos a la playa, cumpliendo con las medidas de seguridad y con mi derecho a la conciliación familiar”. Y lamentó que pese a estar tres meses trabajando “a destajo” para ayudar a los vecinos más perjudicados por la pandemia, desde la oposición “tengan recurrir a métodos tan ruines y rastreros contra mi persona ya que no pueden hacerlo contra nuestra responsabilidad política”. “Si esta situación se diese en otras siglas políticas, estoy segura que se recibiría un aplauso sonoro por conciliar la vida laboral y familia”, zanjó, apuntando a que otros concejales no muestran su cara y enfocan con el teléfono a otros lados “y, por tanto, puede quedar en entredicho su asistencia” a los plenos.

“De todo esto me quedo con la cara de felicidad de mis hijos disfrutando con su padre en la playa mientras su madre, durante una hora, cumplía con su responsabilidad laboral”, concluyó la edil, desvelando de paso que los niños estaban con otro familiar.