El Congreso aprueba retirar su inmunidad a Alberto Rodríguez

El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves retirar su inmunidad al parlamentario y secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez, tras el suplicatorio que presentó el Tribunal Supremo para investigar al dirigente morado por un presunto delito de atentado contra la autoridad y una falta de lesiones. En la votación, que ha tenido lugar a puerta cerrada, PSOE y Unidas Podemos se han posicionado a favor de suspender su fuero al diputado.

El suplicatorio fue presentado ante la Cámara baja por el magistrado Antonio del Moral para continuar con el procedimiento penal contra Rodríguez que abrió el juzgado de Instrucción n 4 de San Cristobal de La Laguna. El juez del Tribunal Supremo dio este paso al considerar que hay indicios de que el diputado de Unidas Podemos propinó una patada a un policía durante una manifestación contra la LOMCE, conocida como 'ley Wert', en enero de 2014.

El juzgado de instrucción canario envió esta investigación al Tribunal Supremo al acreditar Rodríguez su condición de diputado y, por tanto, ser aforado. Del Moral le ofreció al secretario de Organización morado que compareciera de manera voluntaria en calidad de investigado, lo que habría evitado la petición del suplicatorio al Congreso. No obstante, Rodríguez decidió dejar plantado al Alto Tribunal.

"Ni detenido ni identificado"

"En ningún caso he cometido los hechos por los que se me investiga", defendió el parlamentario morado en ese momento. Según explicó, él acudió a la manifestación a ejercer sus "derechos democráticos de forma pacífica" y, subrayó, no fue "ni detenido ni siquiera identificado por esos presuntos hechos en ningún momento". Con estos argumentos, Rodríguez decidió no aceptar la invitación del magistrado del Supremo.

Acto seguido, Del Moral solicitó el suplicatorio al Congreso de los Diputados, donde se ha tramitado en apenas tres semanas. La decisión de Rodríguez de no presentar alegaciones ante la Comisión del Estatuto de los Diputados donde se debatió antes de llevarse a pleno y el voto favorable de socialistas y morados ha simplificado el proceso.