Cs rechaza la presión para abstenerse y votará 'no' a Sánchez

Albert Rivera se enroca en el rechazo a la investidura de Pedro Sánchez. A las puertas de la reunión que ambos dirigentes mantendrán este martes en el Congreso, la cúpula de Ciudadanos alega que no se sienten presionados aunque el candidato socialista les reclama que se abstengan para evitar alianzas con partidos independentistas. Fuentes de la Ejecutiva de los liberales han asegurado este lunes que esa amenaza no les hará cambiar de criterio y que mantendrán el voto en contra a Sánchez aunque esto conduzca a una repetición electoral. Alegan que deben ser fieles a la campaña, cuando prometieron que ninguna papeleta para Cs se transformaría en un voto al PSOE.

"Le vamos a trasladar mañana a Pedro Sánchez que en ningún caso vamos a facilitar la investidura con apoyo, ni con abstención", ha zanjado el secretario general de Cs, José Manuel Villegas. La dirección del partido no cree que haya una situación real de bloqueo real como sugiere la Moncloa. Sostienen que el PSOE tiene alternativas para mantener la presidencia del Gobierno e ironizan sobre la responsabilidad que el candidato trata de poner sobre los hombros de Rivera al pedirle la abstención para evitar unos nuevos comicios. "No dormimos", bromean fuentes del partido al ser preguntados por la presión.

En Ciudadanos no dan detalles de cómo avanzan los pactos territoriales. Este lunes se han empeñado en quitar hierro a la reunión mantenida este domingo entre su candidato en la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, y la de Vox, Rocío Monasterio. "Se encuadra en la normalidad institucional. No hubo ninguna negociación para un acuerdo de Gobierno", ha puntualizado Villegas, que ha explicado que, aunque el encuentro no se hizo público, él estaba al corriente. "No se habló ni se negoció nada, solo fue una primera toma de contacto. No se habló de la Mesa que se constituye este martes y no tenemos ni idea de qué va a hacer Vox", ha subrayado. Cs propone a su candidato Juan Trinidad para presidir el órgano rector de la Asamblea.

Los liberales aseguran que continúan negociando con el PP para los gobiernos de la Comunidad de Madrid y la de Murcia. Respecto al Ayuntamiento de Madrid, Villegas ha explicado que "todas las opciones están abiertas" para arrebatarle la alcaldía a Manuela Carmena, algo para lo que necesitarían los apoyos de Vox si se inclinan a pactar con el PP.

BARCELONA

En el Ayuntamiento de Barcelona, Cs sigue apostando por dar su apoyo a Jaume Collboni (PSC) para evitar que gobiernen Ernest Maragall (ERC) o Ada Colau. Los de Rivera prevén que las negociaciones duren hasta el viernes, puesto que el sábado se constituyen los ayuntamientos.

"Se puede buscar una mayoría con Collboni. Votar al populismo no es la solución para Barcelona. Vamos a seguir peleando para que haya un alcalde que no sea populista ni separatista. Mantenemos que los votos de Ciudadanos vayan a Collboni", ha ratificado Villegas.