Delgado no tiene que hacer cuarentena tras la comida con Florentino Pérez, positivo por covid

La fiscala general del Estado, Dolores Delgado, no hará cuarentena tras comer con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que acaba de dar positivo por covid-19. Delgado se infectó a mitades de noviembre por lo que, según la "Estrategia de detección precoz, vigilancia y control", no tiene que pasarla.

"Las personas que ya han tenido una infección confirmada por SARS-CoV-2 en los 90 días anteriores estarán exentas", explica este protocolo, actualizado por el Ministerio de Sanidad el pasado 18 de diciembre

De este modo, Delgado no tendrá que aislarse -algo que sí tuvo que hacer Pedro Sánchez antes de Navidad-, según ha admitido ella misma en una entrevista en Onda Cero.

La fiscala general del Estado, que además tiene una "PCR negativa", almorzó este viernes con Pérez, Antonio Ferreras y Baltasar Garzón en la marisquería El Telégrafo.

Debate sobre la amnistía

Además, ha admitido que existe un "gran debate jurídico" en torno a la amnistía, una figura que aunque no está recogida en la Constitución, es defendida por algunos juristas mediante una ley específica y reclamada por los líderes independentistas presos por el 'procés'. Ha explicado que hay "juristas que hacen referencia a la amnistía a través de una ley" y ha dicho que es una figura que "a veces ha sido utilizada con las dictaduras para conseguir determinadas impunidades", al tiempo que ha dejado claro que "la Constitución prohíbe los indultos generales".

También ha sido preguntada sobre la decisión de la Generalitat de volver a conceder el tercer grado al exvicepresidente catalán y líder de ERC, Oriol Junqueras, y al resto de condenados a prisión por el "procés". "No puedo hacer juicios de valor sobre lo que hace o no hace el gobierno de la Generalitat", ha asegurado Delgado, y aunque no ha querido adelantar expresamente si la Fiscalía lo recurrirá, ha avanzado que "se va a ir en la línea" del Tribunal Supremo, que revocó en diciembre el primer régimen de semilibertad que se les concedió.