'Día D' para la investidura de Pedro Sánchez

Tras perder Pedro Sánchez la primera votación del debate de investidura, el interés se centra ahora en las negociaciones contra reloj entre el PSOE y Podemos para alcanzar un acuerdo que permita investir este jueves al líder socialista como presidente del Gobierno. A pocas horas del inicio del debate, las negociaciones están en coma. Te contamos en directo las últimas noticias:

13:02 UGT insta a "no tirar la toalla"

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha reclamado a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias que "no tiren la toalla y lo continúen intentando", incluso en el caso de que no salga adelante la investidura en la segunda y última votación de este jueves. Les ha instado a tener "responsabilidad" y "coraje" y ha asegurado que "la sociedad española se lo agradecerá más a quien sea más generoso y sea capaz de conformar este Gobierno". "Si tuvieran experiencia en negociar convenios colectivos, sabrían que hay momentos en los que hay que llegar a un acuerdo. Y este es el momento", ha declarado, subrayando que "se pierde una gran oportunidad si Sánchez no sale investido de un Gobierno de coalición razonable".

12:57 Sánchez llega al Congreso

El candidato a la investidura como presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado al Congreso 50 minutos antes del comienzo del debate que tendrá lugar en la Cámara acompañado por el ministro de Fomento en funciones y responsable de Organización de los socialistas, José Luis Ábalos. La situación en este momento apunta a que Sánchez no logrará ser investido porque carece de los apoyos necesarios para sacar adelante la segunda y definitiva votación de este jueves en el Congreso. Unidas Podemos, el grupo clave para la reelección de Sánchez, no ha llegado a un acuerdo con el PSOE para formar un Gobierno de coalición.

12:50 Ábalos llama a varios portavoces



El secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, se ha puesto ya en contacto con varios portavoces parlamentarios para trasladarles la versión de los socialistas sobre la imposibilidad de cerrar un acuerdo de gobierno de coalición. Según fuentes parlamentarias, el número tres del PSOE ha explicado que su partido no podía ceder más de lo que ha hecho para tratar de conformar un Ejecutivo de coalición con Unidas Podemos, al que ha culpado de no haber dicho toda la verdad sobre las negociaciones.



12:41 Echenique pide al PSOE "que rectifique"



El jefe de la negociación de Podemos, Pablo Echenique, ha respondido a la negativa del PSOE a la contraoferta presentada por Podemos para un Gobierno de coalición pidiendo "que rectifique" para lograr un pacto antes de que dé comienzo la segunda votación de investidura de Pedro Sánchez. "Espero que el PSOE rectifique y que no haya descalificaciones ni palabras gruesas y pueda haber ya un gobierno", ha asegurado. Echenique ha señalado que la propuesta de Podemos es "modesta", ya que en su última oferta rebaja sus peticiones a una Vicepresidencia de Derechos Sociales e Igualdad y los Ministerios de Sanidad y Consumo, Trabajo y Ciencia y Universidades. Y ha recordado que su formación está cediendo al plantear ocupar menos carteras de las que, proporcionalmente a los votos de cada formación, le correspondería.



12:34 Cs: PSOE y Podemos se están "despellejando públicamente"



El secretario de Comunicación de Ciudadanos, Fernando de Páramo, ha censurado este jueves el curso de las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos para conformar un Gobierno de coalición y ha lamentado que ambas formaciones se estén "despellejando públicamente" en una pelea de "egos, sillas y ministerios".

12:22 Izquierda Unida se abstendrá



Izquierda Unida acaba de anunciar que, por el momento, se abstendrá en la votación de investidura de Pedro Sánchez. "Con el estado en el que se encuentran las negociaciones", señalan desde Izquierda Unida, optan por abstenerse pese a que el coordinador federal del partido, Alberto Garzón, sigue hablando en estos momentos con el Gobierno y con Podemos "para tratar de alcanzar un acuerdo".

12:10 Echenique: "Todavía hay tiempo"



El negociador de Unidas Podemos Pablo Echenique ha reaccionado con calma al rechazo por parte del PSOE de su última contrapropuesta, que sigue incluyendo Trabajo: "Todavía hay tiempo para que el PSOE se pueda mover y demuestre que realmente quiere un Gobierno de coalición en España", ha dicho Echenique.

11:59 La ANC pide a ERC que no se abstenga



La ANC ha pedido a ERC que no se abstenga en la votación de investidura de Sánchez. La entidad independentista ha instado a los republicanos y a JxCat que no voten ni 'sí' ni abstención, posturas ambas que facilitarían la reelección del líder del PSOE. "El PSOE ha demostrado que no tiene la voluntad de acabar con la represión política: forma parte del bloque del 155. Europa y el mundo no entenderían que diéramos apoyo a un partido cómplice de la disolución ilegal del Parlament y el cese del Govern", concluyen. JxCat votará 'no' pero ERC se abstendrá.



11:55 Mensaje de Junqueras desde la cárcel



"Desde la cárcel de Lledoners y no desde el Congreso donde un millón de ciudadanos votaron a ERC, me conjuro, nos conjuramos, a mantener la vía del diálogo y de la negociación para resolver el conflicto. Somos independentistas y demócratas convencidos", ha escrito Oriol Junqueras en un mensaje en su cuenta de Twitter.



11:51 Compromís se mantendrá en la abstención

El representante de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, volverá a abstenerse este jueves en la segunda votación de investidura de Pedro Sánchez. Horas antes de que tenga lugar la votación definitiva en Congreso, Baldoví ha lamentado que los socialistas no hayan dado ningún paso para obtener su apoyo. "Si ellos no se han movido, nosotros evidentemente, sintiéndolo mucho, no nos podemos mover", ha argumentado. El diputado de Compromís ya optó por la abstención el pasado martes en la primera votación.

11:40 El PSOE defiende su oferta



La ejecutiva del PSOE, reunida por Pedro Sánchez justo antes de la segunda votación de investidura para analizar la situación, acaba de concluir. Según fuentes presentes en el encuentro, el candidato socialista ha culpado a Pablo Iglesias de que no haya investidura y ha defendido que su última oferta era más de lo que les correspondía a los morados en proporción a los votos que obtuvieron el pasado 28 de abril. "El PSOE ha sido generoso y ellos quieren un Gobierno de Podemos", ha explicado Sánchez durante la reunión, según fuentes socialistas. Además del presidente en funciones, solo ha hablado durante la reunión el secretario de Organización y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, para apuntalar las mismas ideas.



11:38 Sánchez rechaza la última oferta de Podemos



Sánchez rechaza la última oferta de Unidas Podemos. "El PSOE se mantiene en la oferta que ya formuló a Podemos. El nuevo documento es más de lo mismo. Recordamos que no hay carteras de primera ni de segunda. Todas contribuyen a mejorar la vida de los ciudadanos y forman parte del Consejo de Ministros de España", señalan fuentes oficiales socialistas al término de la ejecutiva del PSOE.

11:26 Urkullu llama a ceder

El lehendakari, Iñigo Urkullu, espera que la "generosidad" y la "altura de miras" se imponga para poder conformar un Gobierno en España y, por ello, insta a PSOE y Podemos a "ceder en favor del acuerdo" y les reclama "reflexión" y un "ejercicio de responsabilidad". "No se trata de la investidura solamente. Se trata de la gobernabilidad y la estabilidad. La cuestión no es justificar el desacuerdo sino ceder en favor del acuerdo", ha subrayado. Urkullu cree que habría de haber "margen para que la generosidad se imponga", en beneficio de "lo realmente prioritario, poner en marcha un Gobierno que tome decisiones en favor del bienestar de todas las personas".

11:20 Voluntad de desbloquear la situación

En el documento enviado al PSOE por Unidas Podemos, los morados explican que "tienen voluntad de desbloquear la actual situación" y que, pese a no ser responsabilidad suya que la investidura de Pedro Sánchez salga adelante, ceden en sus exigencias: "Pensamos que es razonable poder participar del Gobierno en una proporción que, aunque menor a la que nos dieron los votos, nos permita contribuir a llevar a cabo políticas que mejoren la vida de la gente".

11:13 Contrapropuesta de Podemos

Unidas Podemos envía una contrapropuesta al PSOE: pide una vicepresidencia de Derechos Sociales e Igualdad con competencias para reformar el sistema de cuidados y dependencia, asegurar la igualdad retributiva y los permisos de paternidad. También reclama tres ministerios (Sanidad y Consumo, Trabajo y Ciencia y Universidades).

11:12 CCOO: "La izquierda se está subiendo a un patíbulo"

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha lamentado la falta de acuerdo entre PSOE y Podemos para formar gobierno y ha subrayado que la izquierda "se está subiendo a un patíbulo". Sordo ha advertido de que se pueden frustrar las expectativas electorales de PSOE y Unidas Podemos si hay repetición de elecciones. Sordo califica como "el mayor acto de irresponsabilidad política en 41 años de democracia" la falta de entendimiento entre ambas fuerzas de izquierdas.

11:09 Sánchez, recibido con aplausos en Ferraz

Pedro Sánchez ha sido recibido con aplausos por parte de sus compañeros de la ejecutiva del PSOE, que está reunida en la sede de Ferraz.



11:08 La votación de investidura

¿Cuántos votos necesita Sánchez para la investidura? En esta votación, Sánchez necesita sumar más 'síes' que 'noes'. Con al menos 156 votos favorables saldría reelegido. PP, Cs, Vox, JuntsXCat, Coalición Canaria y Navarra Suma han anunciado que votarán 'no', mientras que ERC, Bildu se abstendrán.



10:54 Todo pendiente de Unidas Podemos

Tras la abstención anunciada por ERC y Bildu, todo queda en manos de lo que hagan los 42 diputados de Unidas Podemos. Si los morados llegaran a un pacto con el PSOE y dieran su 'sí', Pedro Sánchez podría ser investido presidente del Gobierno porque lograría más votos a favor que en contra. El debate empezará a las 13.30 y la votación está prevista sobre las 14.30.



10:50 El veto de Sánchez y las sillas de Iglesias

Rufián ha lanzado una propuesta a Sánchez e Iglesias. Al primero, que levante el veto a Pablo Iglesias. "A estas alturas Sánchez ya debe saber que fue un error vetar a Iglesias. Levante el veto. Quizás ayuda". Al segundo, que acepte la oferta de cuatro ministerios: "Cuatro ministerios después de cuatro años de vida es un éxito extraordinario. Tiene cuatro años por delante para demostrar que son mejores y cobrárselo en unas generales. La oferta después de 4 años de existencia es bastante buena. Levante el veto y acepte las sillas porque la alternativa es dramática".

10:39 ERC también se abstendrá

Gabriel Rufián ha anunciado que ERC se abstendrá en la votación de investidura. Rufián ha exigido a PSOE y Unidas Podemos que alcancen un acuerdo. Les ha advertido que el no acuerdo "significará la muerte política" de Sánchez e Iglesias. "Hagan el favor de sentarse. Nos negamos a decir que esto está roto", ha dicho. Y ha subrayado que ir a nuevas elecciones es de una "enorme irresponsabilidad" y "negligencia". "Nos abstendremos pase lo que pase", ha señalado el dirigente republicano.



10:37 EH Bildu se abstendrá

"Facilitaremos la investidura de Pedro Sánchez con nuestra abstención. No le daremos ninguna oportunidad a la derecha", acaba de anunciar Mertxe Aizpurua, portavoz de EH Bildu en el Congreso. La diputada vasca ha asegurado que toman esta decisión para "no bloquear" y "no obstaculizar" la posibilidad de un Gobierno de izquierdas que proponga "un programa alternativo a la derecha".

10:35 Elizo ve margen para el acuerdo

La vicepresidenta primera del Congreso y dirigente de Podemos, Gloria Elizo, cree que aún hay margen para que PSOE y Unidas Podemos lleguen a un acuerdo para formar Gobierno antes de que se inicie la segunda votación de la investidura de Pedro Sánchez. En los pasillos de la Cámara Baja, a su llegada a la reunión de las Mesas conjuntas del Congreso y de Senado, Elizo ha asegurado a los periodistas que cree que el pacto se formalizará. "A lo mejor soy la única", ha reconocido.

10:22. Feijóo: "Repetir elecciones no beneficia a España"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo (PP), ha señalado que a España "no le beneficia" una repetición electoral y ha denunciado el "cordón sanitario" de los socialistas que se ha traducido en un veto al PP. "El PSOE, su máximo objetivo, es no gobernar con el PP, no pactar con el PP", ha subrayado en una entrevista en la SER, y ha indicado que "nos están pidiendo la abstención a cambio de nada". Feijóo ha lamentado que el PSOE no haya buscado acuerdos con el PP.

10:17. El PSOE no cederá Hacienda

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha asegurado este jueves que el Gobierno "no va a ceder competencias tan importantes" como "justicia social y todo lo relacionado con impuestos y tributos" y ha animado a Unidas Podemos a recapacitar hasta el momento de la votación. Preguntada sobre si la oferta del PSOE es inamovible, Montero ha respondido: "Así es", porque "ya hemos ofrecido distintas propuestas", pero "al final las pretensiones desmedidas" de Unidas Podemos, que pretendía "hacer dos gobiernos en uno", ha imposibilitado el acuerdo.

10:14. Torra: 'No' a Sánchez por Catalunya

En línea con Laura Borràs, el 'president' Quim Torra ha justificado el 'no' que dará JuntsXCat a la investidura de Sánchez en el conflicto catalán: "Sin una propuesta para dar voz al pueblo de Catalunya, nuestra posición sigue siendo votar 'no'", ha señalado en un tuit.

10:05. Podemos sopesa una contraoferta

El dirigente de Unidas Podemos Pablo Echenique ha avanzado que la dirección de su grupo parlamentario se va a reunir para decidir el sentido de su voto en la investidura pero también para decidir qué puede hacer en estas horas, sin descartar mandar una contraoferta al PSOE de última hora. "Lo podemos estudiar" ha dicho Echenique en TVE, sin dar más detalles ni llegar a confirmar que finalmente vayan a hacerlo, cuando se le ha preguntado por si enviarán un documento a Ferraz o Moncloa.

10:01. JxCat reitera: Votará 'no' a Sánchez

La portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, ha reiterado que su grupo votará 'no' a la investidura de Sánchez. "JxCat votará no porque Catalunya espera un sí. Es necesario un sí a la política para dar respuesta a las aspiraciones de la mayoría de catalanes", ha escrito en un mensaje en su cuenta de Twitter en el que ha acusado al PSO de no tener "ni sentido de Estado ni sentido común".

09:56. ERC reprocha al PSOE su actitud

El 'conseller' de Acción Exterior de la Generalitat, Alfred Bosch (ERC), ha reprochado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no dar muestras de abrirse a ningún diálogo, en sus palabras, y ha advertido sobre la investidura: "Ahora mismo no vemos que esto salga adelante".

09:24. Calvo: "Nos han pedido el Gobierno"

"¿Qué le quedaría al PSOE para sacar adelante su programa electoral?", se ha preguntado Carmen Calvo en la SER tras quejarse de que los dirigentes de Podemos han reclamado áreas clave del Ejecutivo. "Nos han pedido el Gobierno", se ha quejado la vicepresidenta, negociadora principal por parte de los socialistas. "O su líder estaba en el Gobierno para llevar la dirección política, que era su planteamiento, o era muy difícil llegar a un acuerdo", ha dicho en referencia al interés de Pablo Iglesias, que la semana pasada dio un paso al lado y aseguró que el veto de Pedro Sánchez a su persona no sería un obstáculo para cerrar una coalición. "No podemos entregar los tributos, la política de ingresos y gastos, que es el esqueleto que plasma toda la política de un Gobierno. Repito: ¿Qué le quedaría al PSOE?".

"Nos hemos movido constantemente hasta ayer a las siete de la tarde", ha asegurado.

09:15. Calvo: "Sensación de cansancio y decepción"

Así ha valorado Carmen Calvo las últimas horas de negociación: "La sensación es de cansancio y decepción por nuestra parte, por la mía. No han querido negociar (...) Ha sido muy difícil, la pregunta es a la inversa. Si alguien se lee el documento, se tendría qué preguntar qué queda a los socialistas. Todos los ingresos, más de la mitad del gasto, todas las políticas clave de un proyecto de izquierda como el nuestro", ha añadido. "Yo tengo mucha edad y he negociado muchas cosas y ayer, con enorme tristeza, tengo la sensación de que no estaban. (...) Ayer recapitulé ya muy tarde y hemos sido nosotros siempre los que hemos llamado", dice Calvo, que afirma que Belarra tardó tres horas en levantarle el teléfono. "Ha sido una posición absolutamente imposible. Yo creo que estaban en su posición inicial de que o su líder estaba en el gobierno o era muy difícil que pudieran alcanzar ningún un acuerdo", señala Calvo. La vicepresidenta, que ha evitado llamar boicot a la postura de Podemos, ha subrayado que áreas como Igualdad ya son un ministerio. "¿Es que no lo sabe, es que no lo sabe?". A la acusación de 'cajas de herramientas vacías', Calvo ha vuelto a ponderar la oferta socialista y a recalcar que los escaños de Podemos no aseguran de por sí solos la investidura.

09:12. Echenique: "No queremos ministerios decorativos"

Echenique ha avisado de que no están dispuestos a entrar en el Gobierno "a toda costa", que es el planteamiento que, en su opinión, le está haciendo el PSOE. "O eso o nada", ha dicho en referencia a la última oferta socialista, que supondría una vicepresidencia social, que ocuparía Irene Montero, y tres ministerios: Vivienda y Economía Social; Sanidad, Asuntos Sociales y Consumo. "No hemos venido a formar parte de ministerios decorativos (…) Nos proponen que cuatro personas entren en el Gobierno de España para que tengan visibilidad, que podamos decir que hemos formado parte de un Gobierno de España, pero sin unas competencias que permiten mejorar las condiciones materiales de la vida de la gente", ha asegurado el negociador morado. Además ha insistido en que el PSOE no respeta el peso electoral de los casi cuatro millones de votos que Podemos logró en las elecciones de abril.

09:09. Carmen Calvo pide realismo

La vicepresidenta del Gobierno y negociadora del PSOE, Carmen Calvo, ha reclamado a Unidas Podemos realismo a la hora de negociar: "Para ir a una negociación tienes que ir un principio de realidad sobre ti. (...) Unidas Podemos ha pretendido negociar en una posición que no se corresponde a su posición en las urnas, a su posición y a las urnas", ha dicho Calvo en la SER. Y ha afeado a los morados: "No se han movido en ningún momento (...), querían trufar todo el Consejo de Ministros de sus necesidades para tener un gobierno en paralelo. Eso no es realista, no es sensato". "Nos han pedido el Gobierno", se ha quejado la vicepresidenta.

08:56. Echenique confía en una nueva oferta

Pablo Echenique ha señalado que no tiene "mucha confianza" en que el PSOE quiera "volver a sentarse, pero a saber" y ha dado por hecho que Unidas Podemos sí negociará hasta el final. El negociador de la formación morada ha asegurado que a lo largo de la jornada del miércoles los socialistas le plantearon "tres o cuatro ofertas" diciendo que era la "última", por lo ha insinuado que siguen abiertos a recibir alguna más. Echenique se ha quejado de que los socialistas hayan manipulado el documento que él mandó a la vicepresidenta, Carmen Calvo, y cambiara el titular de los documentos e introdujera la palabra "exigencias". "Máximo respeto a las tácticas comunicativas del PSOE aunque yo sinceramente lo que creo que debería estar haciendo ahora es intentar que haya un Gobierno en España", se ha quejado en declaraciones a la cadena SER.

08:46. Podemos negociará "hasta el último minuto"

La portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Congreso, Ione Belarra, ha avanzado este jueves que su partido intentará llegar a un acuerdo con el PSOE hasta el "último minuto" a pesar de que, ha lamentado, los socialistas dieron ayer por "rotas" las negociaciones y "en ese momento están". En una entrevista en RNE, Belarra ha criticado la negociación "caótica" y la falta de "lealtad" a la que se han enfrentado con los socialistas que les han dicho "no a todo".

07:52. El PSOE reúne a su ejecutiva

El PSOE reúne este jueves a su ejecutiva, antes de la segunda votación, y decisiva, para la investidura de la candidatura de Pedro Sánchez, que necesitaría obtener la mayoría simple de la Cámara para ser elegido jefe del Ejecutivo. La cita tendrá lugar con las negociaciones con Unidas Podemos encalladas y poco antes de la votación decisiva en el Congreso.

07:51. Rufián intenta mediar

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha hablado esta noche con el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, y con el responsable de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, para mediar e intentar que haya un pacto de Gobierno de coalición. Fuentes de ERC conocedoras de los contactos han informado que las llamadas de Rufián se han producido tras saber que las negociaciones entre el partido de Pedro Sánchez y el de Iglesias han encallado y dan muestras de ruptura.

07:45. Negociación en coma

PSOE y Podemos abren la jornada con las negociaciones en coma a pocas horas de la investidura. Sánchez e Iglesias no son capaces de llegar a un pacto por el reparto de ministerios. Estas son las peticiones de Podemos y la oferta del PSOE.