Dimite el alcalde de Badalona tras ser arrestado por conducir ebrio

Pocos minutos antes de la medianoche del miércoles saltaban las alarmas. El alcalde de Badalona, Álex Pastor (PSC), había sido detenido por los Mossos d’Esquadra por saltarse el confinamiento, conducir bajo los efectos del alcohol y atentar contra la autoridad policial. Según el atestado de la detención, el primer edil de la cuarta ciudad de Cataluña se encaró con los agentes que le habían interceptado y se resistió al arresto propinándoles patadas, puñetazos y mordiscos, además de proferir insultos y amenazas.

Los hechos sucedieron al filo de las nueve y media de la noche, cuando una patrulla que circulaba por el Eixample barcelonés observó un vehículo que transitaba con una conducción sospechosa y pidió al conductor que se detuviera, cosa que acabó haciendo de manera algo accidentada. Después de negarse a pasar la prueba de alcoholemia y de resistirse de manera violenta a la detención, Pastor, que viajaba con su perro, fue conducido a la comisaría de Les Corts, donde pasó la noche en una celda.

Tras hacerse públicos los hechos, poco tardó en llegar la reacción de la dirección nacional del PSC, la cual suspendió de militancia fulminantemente al político, pidiéndole asimismo que renunciara al cargo. «Los hechos son incompatibles con la militancia socialista y el ejercicio de cualquier cargo público», aseguraban tajantemente desde el partido.

La dimisión de Pastor, consecuentemente, llegó ayer mismo. En rueda de prensa, los tenientes de alcaldía Rubén Guijarro (PSC) y Aïda Llauradó (Badalona En Comú Podem), ahora alcaldesa accidental, explicaron que, a través de su abogado, Pastor comunicaba –estando en ese momento todavía detenido– su renuncia al cargo, señalando que la «exigencia» del mismo le había afectado personalmente.

«He visto resentido el lado más personal y familiar. Esto ha afectado a mi salud y a mi estado emocional y me ha llevado a hacer cosas de las que me arrepiento», rezaba la misiva del ya exalcalde. Horas después de su renuncia, el juez dejó en libertad provisional al exalcalde Pastor, quien se acogió a su derecho a no declarar tras pasar a disposición judicial por videoconferencia desde la comisaría de los Mossos en Les Corts. Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el juez ha abierto una causa por un delito contra la seguridad vial y otro por atentado a agentes de la autoridad.

«Las circunstancias que han tenido lugar obviamente las consideramos incompatibles con el ejercicio del cargo de alcalde y de cualquier cargo público», expresó el teniente de alcaldía Rubén Guijarro en la rueda de prensa, asumiendo así la postura oficial de la dirección del PSC cuando los hechos se hicieron públicos.

Por su parte, la oposición aprovechó la coyuntura para acusar al Gobierno local de ser conocedor de la situación personal de Pastor. El exalcalde Xavier Garcia Albiol (PP), en declaraciones a Rac-1, aseguró que era «conocido por todo el mundo» que Pastor «tenía problemas de dependencia».