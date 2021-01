Dimite un candidato de JxCat que prometió "hacer limpieza de españoles"

El hasta ahora presidente de Reagrupament y número 65 de la lista de JxCat por Barcelona en las elecciones del 14-F, Josep Sort, ha dimitido este lunes de todos sus cargos después de que se difundieran tuits suyos en los que llamaba "puta" a Ada Colau y prometía "hacer limpieza de españoles". Posteriormente, Junts per Catalunya ha anunciado en un comunicado la decisión de suspender a Sort de militancia y ha afirmado que "la dirección del partido, reunida esta mañana, condena y rechaza cualquier conducta política que no pase por el respeto al adversario y puede ser ofensiva".

Anoche, la alcaldesa de Barcelona se hizo eco de dos tuits de Sort escritos tiempo atrás en tono insultante: "Colau no es nada más que una puta histérica española. De hecho, no merece ni este tuit".

.@LauraBorras dice que "Al fascismo se le combate y no se aceptan votos de fascistas”.



Señora Borras, en sus filas hay fascistas, porque no me negará que lo que dice aquí @graccus no es fascismo puro y duro, no?

👇👇👇 pic.twitter.com/RhWaoEIfVR