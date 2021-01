La dirección del PP no aclara si apoya el toque de queda a las 20 horas

A los errores del Ejecutivo central en la lucha contra el covid-19, se ha sumado esta semana la dejación de funciones de la dirección del PP, más pendiente de mantener el choque con la Moncloa que de aportar su propio análisis sobre la cuestión de estos días: ¿hasta qué hora apoya bajar el toque de queda para intentar mantener a raya al virus? En una rueda de prensa, el secretario general, Teodoro Gacía Egea, ha dejado sin contestar numerosas preguntas sobre esta cuestión. Su partido gobierna en comunidades como Castilla y León, que defiende que sea a las 20 horas, y Madrid, que prefiere a las 23 horas. "Lo único que quiere el PP es salvar vidas", ha dicho como una de sus respuestas para tirar balones fuera. "Cualquier medida que se toma pensando en la salud de los ciudadanos tiene nuestro apoyo, como no puede ser de otra manera", ha dicho en otra ocasión. Como seguía sin aclarar con qué estrategia se siente más cómoda la dirección nacional, si con la castellano-leonesa o la madrileña, el número dos del partido ha asegurado que, pese a ser el partido líder de la oposición, no está obligado a responder porque "el PP no está gobernando España". "Está gobernando comunidades autónomas", ha afirmado.

Esta falta de concreción no es baladí. Como las comunidades gobernadas por el PP no tienen una estrategia común y así irán, divididas, al consejo interterritorial de Sanidad del miércoles, donde se debatirá este asunto, la cúpula del partido prefiere no tomar partido por ninguna de ellas y mantener el choque con el Gobierno. García Egea ha insistido en que Sánchez está "desaparecido" y le exige un "plan nacional", aunque entre sus propias autonomías no se ponen de acuerdo.

"¿No decía Sánchez que ésta era una guerra contra el virus? ¿Qué hace el general escondido en el búnker?", se ha preguntado García Egea. El PP ha solicitado la comparecencia del jefe del Ejecutivo en la Cámara Baja para que "dé la cara" ante el "récord" de infectados y fallecidos por el coronavirus. El líder conservador considera que está dejando "abandonados" a los sanitarios y a las comunidades autónomas. García Egea también ha exigido a Sánchez que saque al ministro de Sanidad, Salvador Illa, del Gobierno "de forma inmediata", para que se pueda dedicar todo el tiempo a la pandemia. Illa ha sido designado como candidato del PSC para las elecciones catalanas.