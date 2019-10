EN DIRECTO - Franco sale del Valle de los Caídos 44 años después

La exhumación de Francisco Franco del madrileño Valle de los Caídos y su posterior reinhumación en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio culmina este jueves después de más de un año de litigios en los tribunales, trámites administrativos y trifulca política.

La web de Mediterráneo te muestra en directo las últimas noticias, todas las novedades y las reacciones.

10:09

La factura de la exhumación

El Gobierno calcula que la operación tenga un coste máximo de 63.061,40 euros. La mayor factura procede de las obras de acondicionamiento del panteón del cementerio de El Pardo-Mingorrubio, que asciende a los 39.000 euros. La reparación del solado del Valle de los Caídos para sustituir la losa que cubre actualmente la tumba costará algo menos de 5.000 euros. A estas cantidades hay que sumar la factura de la empresa funeraria, que alcanza los 13.000 euros.



10:07

Primeras rojigualdas en Mingorrubio

En la colonia de Mingorrubio, donde la policía tiene situado el control de acceso al cementerio donde será enterrado Franco, empiezan a verse las primeras banderas españolas, cuenta Juan Fernández.



10:04

Puigdemont: "Han tardado 44 años en sacar Franco"

Desde Bélgica y por Twitter, Puigdemont también ha reaccionado a la exhumación del dictador: "A ver cuando tardan en sacar los herederos que Franco designó", se ha preguntado con una foto de Franco con Juan Carlos I.



09:56

¿Cuánto va a durar todo el proceso?

La exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos y su posterior inhumación en el panteón del cementerio de Mingorrubio El Pardo que ha usado en exclusiva su familia se llevará a cabo a lo largo de la mañana de este jueves, en una operación que podrá durar entre unas dos y cinco horas aproximadamente.



09:53

Sol en el cementerio de Mingorrubio

Media docena de señoras bien, no serán más, acompañados por sus maridos, han llegado hasta el control de la policía para protestar por "la profanación". Abrigos de pieles, gafas de sol caras y una media de edad de 60 años, detalla Juan Fernández. La policía los tiene bloqueados al final de la colonia, a 500 metros del cementerio que acogerá la inhumación del dictador.



09:48

Colau quiere recuperar las víctimas de las cunetas

"La exhumación llega 40 años tarde y en medio de una campaña electoral. No era el mejor momento y es insuficiente, pero sigue siendo imprescindible para reparar la memoria de miles de asesinados y represaliados. Ahora toca recuperar a las víctimas de las cunetas", ha dicho la alcaldesa de Barcelona en Twitter.



09:47

Adeptos franquistas ya en el Valle

Los primeros nostálgicos de la dictadura se concentran en los alrededores de la puerta del Valle de los Caídos. Entre ellos el coronel retirado de las Fuerzas Especiales del Ejército Lorenzo Fernández, veterano de las tropa nómadas del Sáhara, que cuenta a EL PERIÓDICO que cree su obligación acudir hoy al Valle.



09:46

La familia llega al Valle

Francis Franco, nieto del dictador y otros miembros de su familia llegan al recinto del Valle de los Caídos. Han traído una corona mortuoria de flores, cuenta Juan José Fernández.



09:35



Delgado, ya en la basílica

Comienzan a subir también los minibuses de los familiares. Queda menos de una hora para que comience el proceso.



09:32

El PP:"¿Pasado o Presente? Futuro"

El PP ha publicado un mensaje en las redes sociales, dentro de la campaña que inició el pasado el pasado 1 de octubre para las elecciones del 10N, en el que pregunta: "¿Pasado o Presente? Futuro", responde coincidiendo con la jornada en la que se produce la exhumación de Franco del Valle de los Caídos. Los populares aseguran en su mensaje que se centran "en las cosas que realmente influyen en los españoles" entre las que incluyen las pensiones, el empleo, la vivienda, la sanidad y la seguridad, para después pasar a la pregunta: "¿Pasado o presente?", a la que responden con la palabra "Futuro".



09:31

El Gobierno vasco: era "democráticamente urgente"

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco, Pedro Azpiazu, ha afirmado este jueves que era "democráticamente urgente" que se exhumaran los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, transcurridos 44 años de su entierro, el 24 de noviembre de 1975, cuatro días después de su muerte. En una entrevista concedida a Onda Vasca, Azpiazu ha señalado que, cuando falleció Franco, tenía 18 años y estaba en la Universidad, y fue a celebrarlo al centro universitario. "Pasamos un día bastante feliz", ha añadido.



09:14

Zapatero: "Felicito al Gobierno"

"Siempre he pensado que la democracia es un proceso abierto, en el que se van conquistando derechos y justicia. Hoy damos un salto muy importante", ha señalado en la Ser el expresidente del Gobierno. "Me quedo también con que la derecha no derogó la Ley de Memoria Histórica. Es significativo", afirma.

09:11

Iglesias: la exhumación de Franco "no basta"

El secretario general de Podemos ha aplaudido la exhumación de Franco aunque considera que esto "no basta". "Es una buena noticia pero los restos de Franco no están en Cuelgamuros, sino en las oligarquías que se enriquecieron con la dictadura y en parte de los aparatos del Estado", sentencia Pablo Iglesias en un mensaje en Twitter. Tras recordar que su padre y su abuelo estuvieron en "las cárceles de Franco", ha asegurado que es un día "emocionante", pero que todavía es necesario que "las víctimas tengan tutela judicial efectiva y el mismo reconocimiento que las víctimas de terrorismo". Además, ha criticado que en España "los torturadores disfrutan de reconocimientos, de honores y de la más vergonzosa impunidad". El líder morado le ha querido dejar claro a Pedro Sánchez que "hoy ningún partido tiene derecho a hablar de victoria ni ha atribuirse méritos", detalla Miguel Ángel Rodríguez.



09:05

Abascal tacha de "decisión sectaria" la exhumación

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha calificado la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de exhumar a Franco de "decisión sectaria". En una entrevista en RNE, el presidente de extrema derecha ha asegurado que este movimiento solo sirve para volver a enfrentar a los españoles. Además, Abascal ha afirmado que la ley de Memoria Histórica tiene esa misma finalidad y que si pudiera la derogarían tras el 10-N. Finalmente, ha acusado al presidente del Gobierno en funciones de hacer "electoralismo" con esta cuestión, informa Miguel Ángel Rodríguez.



09:04

Delgado, ya en el Valle

La ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, sube al Valle de los Caídos. Delgado actuará como Notaria Mayor del Reino en la exhumación. En la subida a la basílica del Valle de los Caídos, han precedido a la ministra el secretario general de Pesidencia del Gobierno, Félix Ballesteros, y el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver. Además, una docena de cargos medios de Patrimonio Nacional, cuenta Juan José Fernández.



09:04

Siguen los preparativos

Una ambulancia militar se ha sumado al despliegue de medios técnicos en el Valle de los Caídos. La abadia y la hospedería de los frailes benedictinos ha sido acordonada por la Guardia Civil. El dispositivo policial que blinda el recinto permitirá la salida del prior a las 9 para que se pueda preparar en la sacristía de la basílica donde los restos de Franco pasan sus últimas horas de presencia en el monumento, explica Juan José Fernández.



09:02

La exhumación de Franco permite a Sánchez ganar espacio a su izquierda

El PSOE cree que la salida del dictador "afianzará" su discurso cara al 10-N pero no movilizará. La oposición acusa al presidente de electoralismo por aplicar la medida antes de las generales, analiza Juan Ruiz Sierra.



09:01

Habla el hombre que enterró a Franco: "Ahí dentro hay un cadáver acartonado"

En noviembre de 1975 dirigía los cementerios de Madrid. Juan José Fernández entrevista a Gabino Abánedes, ahora jubilado y actual alcalde de Sacecorbo (Guadalajara) por el PP. "Los votantes del PP deben entender la exhumación. Aznar y Cs se abstuvieron ante temas de Memoria Histórica", afirma.



09:00

Así será la exhumación de Franco

La exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos y su posterior inhumación en el panteón del cementerio de Mingorrubio El Pardo que ha usado en exclusiva su familia se llevará a cabo a lo largo de la mañana de este jueves, en una operación que podrá durar entre unas dos y cinco horas aproximadamente. El Departamento de Infografía de EL PERIÓDICO explica todo este proceso en gráficos sobre la exhumación de Franco.



08:57

Frailes contra guardias en 'El Palmar' de Cuelgamuros

El franquismo cierra filas en torno a los frailes del Valle de los Caídos, y convierte en icono al prior benedictino Santiago Cantera. Pintadas en Madrid tildan de "traidor" al arzobispo Osoro y de "Judas" a los sacerdotes que no se oponen al traslado del dictado, informa Juan José Fernández.



08:56

Todo lo que queda por exhumar del franquismo

El fin de la legislatura y la repetición electoral deja pendientes numerosas medidas de reparación a las víctimas de la dictadura prometidas por el PSOE. Más de 1.000 calles conservan terminología fascista y el Valle de los Caídos sigue a la espera de un proyecto de resignificación largamente pospuesto, cuenta Miriam Ruiz Castro.



08:55

El parte metereológico

La previsión meteorológica para este jueves es de lluvia ligera y viento flojo a primera hora, aunque a partir del mediodía podrían generarse bancos de niebla en la zona.



08:54

La Fundación Franco desconvoca su llamamiento

La Fundación Francisco Franco ha desconvocado el llamamiento para acudir a rezar al cementerio de El Pardo-Mingorrubio este jueves, coincidiendo con la reinhumación de los restos del dictador, que serán trasladados desde El Valle de los Caídos. La Delegación del Gobierno en Madrid prohibió esta mañana esta concentración al entender que podrían producirse "graves problemas de orden público", una resolución que ha sido recurrida por la Fundación.



08:51

Calvo: "Todo está listo"

La vicepresidenta en funciones del Gobierno, Carmen Calvo, ha confirmado que "todo está listo" para la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco, al tiempo que ha apuntado que "todo parece" que el traslado se realizará con helicóptero, ya que las condiciones climáticas lo permiten. "Parece que si, esa seria la opción primera y la mejor", ha indicado la vicepresidenta sobre el uso del transporte aéreo para llevar el féretro de Franco al cementerio de Mingorrubio, donde será reinhumado en el panteón familiar. Calvo ha reivindicado que la jornada de hoy debe ser de "reflexión" y ha asegurado que las críticas que se han vertido desde la izquierda a la operación "les retratan".



08:19

Llega el experto que dirigirá la operación

El tanatopractor Humberto Sepúlveda, que dirigirá a los operarios funerarios que exhumarán los restos mortales de Francisco Franco, ha accedido al Valle de los Caídos a las 7.50 horas de este jueves 24 de octubre, con más de dos horas de antelación al inicio de los trabajos, que está previsto que comiencen a las 10.30 horas. Sepúlveda ha entrado al recinto antes del amanecer junto a los operarios de Iber Funeraria y de la empresa conquense Hermanos Verdugo. Estos últimos se encargarán de retirar la losa de 1.500 kilos de granito que cubre la sepultura del dictador en el interior de la basílica del Valle de los Caídos, monumento funerario erigido por Franco situado a 50 kilómetros de Madrid.