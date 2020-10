EN DIRECTO | Moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez

El presidente de Vox, Santiago Abascal, presenta este miércoles la quinta moción de censura de la democracia, una iniciativa con la que busca sustituir a Pedro Sánchez al frente del Gobierno. La moción nace ya abocada al fracaso, al ser la que menos apoyos suscita de todas las que se han debatido hasta ahora. A priori el partido sólo cuenta con el respaldo de sus 52 diputados.

MEDITERRÁNEO emite en directo todo el debate.