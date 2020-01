EN DIRECTO | Sigue el pleno de investidura de Pedro Sánchez

La investidura más agitada de los últimos tiempos arranca marcada por los acuerdos de la JEC, a favor de inhabilitar a Quim Torra y de rechazar el acta de eurodiputado de Oriol Junqueras. Pedro Sánchez sube a la tribuna del Congreso de los Diputados para defender su investidura en un esprint agónico, con nuevos obstáculos en cada metro y un final incierto. Aunque el candidato consiguió cerrar los acuerdos con los minoritarios este viernes, el anuncio de ERC -que repensará si se abstiene tras conocer la controvertida resolución de la Junta Electoral Central- disparó el nerviosismo en la Moncloa. Por la tarde, a las 17.00 horas, empieza también un pleno en el Parlamento de Catalunya destinado, a priori, a reprobar la decisión de la JEC.

11:18 Álvarez de Toledo: "Sánchez ha exhumado el 'procés"

La portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha lamentado que en su discurso de investidura Pedro Sánchez haya "exhumado el 'procés', que había sido derrotado en los tribunales", informa Pilar Santos. Según la dirigente, el candidato del PSOE se comporta como "un forajido de wéstern", diciendo que "la ley es un estorbo" y considerando que las decisiones de la Junta Electoral Central sobre Quim Torra y Oriol Junqueras son "zancadillas de la derecha". Mientras tanto, en la ronda, Teodoro García Egea, indicaba que "Pedro Sánchez es un fraude electoral". "Es una fake news en sí mismo: un día habla de prohibir los referéndums y al día siguente pacta uno con ERC", ha argumentado.



11:17 Rufián tuitea contra Casado mientras habla Sánchez

Durante el discurso, Gabriel Rufián tuiteaba contra el líder del PP, Pablo Casado, a cuenta de la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de inhabilitar a Quim Torra como presidente de la Generalitat por haber sido condenado. "La extrema derecha y la derecha extrema está a un rato de proclamar a Pablo Casado Presidente Legítimo de España y Venezuela", se burlaba.



11:12 Selfies durante el discurso

Numerosos diputados de la oposición han recurrido a la lectura de libros, a hacerse 'selfies' con sus móviles, a escribir en redes sociales o a tomar café en el bar del hemiciclo mientras el socialista Pedro Sánchez exponía ante el Pleno del Congreso su programa de gobierno en la primera sesión del debate de investidura de este sábado por la mañana. Los móviles y tabletas han sido también muy usados por los diputados mientras hablaba Sánchez. Varios parlamentarios aprovecharon para sacarse fotos en el hemiciclo, algo que, en teoría, está prohibido por las normas del Congreso.



11:10 Invitados en la tribuna

Al debate de investidura del aspirante socialista han acudido la presidenta del Senado, Pilar Llop, su predecesor, Manuel Cruz, y el vicepresidente segundo de la Cámara Alta, el 'popular' Pío García Escudero. También estaban en la tribuna de invitados la secretaria general del PSOE de Andalucía y expresidenta de esta comunidad Susana Díaz y la líder del PSE-EE, Idoia Mendia. Asimismo, han estado presentes durante el discurso de investidura de Pedro Sánchez el fundador de Podemos Juan Carlos Monedero, el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, y el presidente de Mensajeros de la Paz, el padre Ángel.



10:58 El PSOE, a acabar con el bloqueo

"Vamos a acabar con el bloqueo de la institucionalidad democrática en el que la derecha ha instalado al país durante los últimos meses", valora el socialista Rafael Simancas en la ronda de escritorio desde el Congreso.

10:56 Sánchez termina su discurso

"Voten según su criterio, porque será un honor escucharles", señala Sánchez en un llamamiento al diálogo. "No traslademos más división desde esta tribuna, eso también es patriotismo", antes de cerrar su intervención. Los aplausos de las bancadas de PSOE, Unidas Podemos y del resto de sus apoyos resuenan en el Hemiciclo, antes de que Batet suspenda la sesión hasta las 12.30 horas.



10:52 "Renovar el estado autonómico y aclarar las competencias"

Sánchez anuncia que se constituirá con carácter anual la conferencia de presidentes autonómicos, dice, antes de proclamar que esta será la legislatura de la financiación autonómica

10:47 Aplausos desde ERC

Sánchez recalca que su Gobierno será el del diálogo pero "siempre dentro de la Constitución", para indicar que habrá una "mesa de diálogo bilateral entre el Gobierno de España y el de Catalunya, dentro de la Constitución". Aplausos en la bancada de ERC. El PSOE, Unidas Podemos y ERC aplauden cuando Sánchez se detiene en la nueva mesa de negociación entre el Gobierno y la Generalitat sobre el "conflicto político" en Catalunya, describe Juan Ruiz Sierra.

10:44 Sánchez recuerda la exhumación

"El 31 de octubre será el día para el recuerdo de todas las víctimas del franquismo, el 8 de mayo, el día de reconocimiento de las víctimas del exilio, se procederá a la exhumación de las víctimas del franquismo y auditaremos los bienes expoliados por el franquismo empezando por el pazo de Meirás", anuncia, ante el aplauso de Unidas Podemos y ERC.

10:42 Críticas desde el PP

Los diputados del PP aplauden con ironía cuando Sánchez señala, hablando de las 'fake news', que "la mentira, la calumnia y la falsedad no son fenómenos nuevos", cuenta Juan Ruiz Sierra. El candidato socialista, muy criticado en los últimos meses por su alergia a dar explicaciones, añade: "Me parece que aquí vamos a alcanzar un consenso amplio".

10:37 Más presupuesto en Cultura de forma progresiva

Sánchez ha prometido que el presupuesto para la Cultura aumentará de forma progresiva en los Presupuestos Generales del Estado.

10:35 Bono eléctrico con gas

Sánchez se ha comprometido a reformar el bono social eléctrico, incluyendo un bono gasista, y a prohibir el corte de suministros básicos cuando el impago sea por causas ajenas a la voluntad de los titulares. Se trata de una medida, ha afirmado Sánchez en el pleno de investidura, destinada "a proteger a las familias más vulnerables".

10:29 Coto a las apuestas

"Regularemos la publicidad de los juegos de azar y de las apuestas en línea, los horarios de apertura y la proximidad a los colegios de los locales de apuestas".

10:28 Atajar la subida de los alquileres

"Este Gobierno tomará medidas para frenar las subidas abusivas de los alquileres".



10:27 Sánchez y el "sí que solo sí sea sí"

Sánchez anuncia que cambiará el Código Penal para que en el "consentimiento sexual solo sí sea sí".



10:26 Apuesta social de Sánchez

Sánchez informa de que la asignatura de religión será voluntaria, de que se facilitará "la residencia para los universitarios" que provengan del medio rural y que se mejorará la política de becas.



10:19 Autoconsumo eléctrico

Sánchez asegura que fomentará el autoconsumo energético y prohibirá los cortes de suministros básicos cuando "el impago se deba a motivos ajenos a la voluntad de los titulares".



10:17 Internet rural

Sánchez desarrollará "la cobertura de más de 30 megas a precio asequible [...] y todas las poblaciones contarán con transporte que comunique con la cabecera de la comarca".



10:16 El PP lamenta que Sánchez "oculte" el pacto con ERC y no haga mención a Torra

Fuentes de la dirección del PP consideran que el discurso de investidura de Pedro Sánchez es "vacío" y está aburriendo "hasta a los suyos", informa Pilar Santos. Estas fuentes lamentan que el candidato del PSOE "oculte a los españoles" su pacto con ERC y que saque pecho de ese acuerdo con "los que quieren romper España". Sánchez sigue en la tribuna, pero hasta ahora no ha hecho ninguna mención a la inhabilitación decidida por la Junta Electoral Central (JEC), un detalle que el PP destaca. "Su obligación es actuar", según la dirección conservadora, porque "Torra se ha declarado en rebeldía"

10:13 "El feminismo no va a dar marcha atrás"

"La igualdad de género no es una moda pasajera, el feminismo no va a dar marcha atrás, es irreversible", según Sánchez. "Es imparable. Este Gobierno se inspira en este movimiento", dice, por lo que se garantizará por ley la igualdad retributiva entre géneros. "Seguiremos apostando" por permisos de paternidad, un acuerdo para la racionalización de horarios laborales; y crearemos la oficina para la lucha contra la desigualdad de género", dice Sánchez, que indica que lucharán también contra la 'tasa rosa'. "La lucha contra la violencia es una auténtica emergencia social", proclama a continuación.

10:10 Societat Civil denuncia que el pacto PSOE-ERC

La plataforma constitucionalista Societat Civil Catalana (SCC) ha mostrado este sábado su rechazo al acuerdo de investidura alcanzando entre PSOE y ERC y a la creación de una mesa de negociación entre el Gobierno y el Govern, ya que entiende que asume el relato independentista sobre Catalunya.

10:06 Sánchez: "La contaminación no hace distinción"

El candidato a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado, durante su intervención en el debate de investidura del Congreso, que "la contaminación y el cambio climático no hace distinción entre la derecha y la izquierda" y ha apostillado: "Ni siquiera distingue entre los que creen y no creen en sus efectos". "La contaminación y el cambio climático no hace distinción entre la derecha y la izquierda. Ni siquiera distingue entre los que creen y no creen en sus efectos" ha argumentado, por lo que ha reclamado "un pacto para reducir las emisiones de CO2 y que se establezca la obligatoriedad de establecer zonas libres de CO2 en todos los municipios mayores de 50.000 habitantes".

10:05 "La COP 25 nos hizo familiarizarnos"

"Aquí sufrimos ya las sequías, los incendios y la pérdida de biodiversidad. Solo hay una conclusión posible: nuestro modelo de desarrollo ha colapsado", afirma Sánchez, que avisa de que su futuro Gobierno respaldará la ecología y la transición ecológica. "Aprobaremos la ley de cambio climático y transición energética; (...) reformaremos el mercado eléctrico", enumera. "No puede haber perdedores" y por ello crearemos un instituto de transición justa para cuencas mineras, para buscar nuevas oportunidades de empleo en las zonas afectadas.

10:00 "El Gobierno se compromete a cuotas de autónomos más justas"

Guiño para los autónomos, antes de anunciar la creación de un plan industrial para mejorar la competitividad. "Vamos a luchar decididamente contra las deslocaciones industriales", avisa. Sánchez insiste en defender una PAC común con fondos suficientes: "El campo puede contar con el Gobierno de España".

09:59 "España será un país para la ciencia"

Sánchez ha prometido que España mejorará como destino para la ciencia y la inovación. "Es prioritario desarrollar una ley que no se ha desarrollado desde 2011".

09:56 "Evitaremos aumentar la presión fiscal sobre las clases medias"

El candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno ha prometido que el Gobierno de coalición progresista con Unidas Podemos impulsará medidas para elevar los ingresos de las rentas más bajas ante la creciente desigualdad consecuencia de la crisis, que "es corrosiva". "Los símbolos son importantes para los seres humanos, pero para nosotros son la educación o las pensiones y los impuestos que pagamos para costear todos los servicios públicos", ha incidido, tras insistir en que la derecha y la izquierda no distinguen entre los mayores y por eso ha prometido "renovar el Pacto de Toledo y revalorizar las pensiones respecto al coste de la vida". "Impulsaremos una ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal", ha señalado Sánchez más tarde desde la tribuna.

09:51 SMI, las kelis...: sigue Sánchez con la economía

"Tenemos que hacer una apuesta decididad por la FP dual", cuenta Sánchez, ante lo que la ministra en funciones del ramo, Isabel Celaá, asiente. Sánchez ha confirmado también que el salario mínimo estará al final de la legislatura "en el 60% del salario medio" de España.

09:48 Sánchez desgrana su programa económico

Competitividad, productividad y cohesión, la triada económica según Sánchez. "Hay consenso sobre las cuestiones que deben ser derogadas de la reforma laboral de 2012, y hoy tenemos una mayoría para ello", dice Sánchez, que también apunta a la necesidad de diálogo social para un nuevo Estatuto de los Trabajadores.

09:45 ERC mantendrá la abstención, según JxCat

La portavoz de Junts per Catalunya (JxCat) en el Congreso, Laura Borràs, ha asegurado que Esquerra Republicana (ERC) les ha informado de que mantendrá su abstención en el debate de la investidura del socialista Pedro Sánchez, pese a la resolución de la Junta Electoral Central de inhabilitar tanto al presidente de la Generalitat, Quim Torra, como al líder de ERC, Oriol Junqueras, condenado por el Tribunal Supremo. Tras conocer esas resoluciones de la Junta Electoral, la dirección de Esquerra acordó reunirse de urgencia este sábado para analizar esa decisión y sus posibles consecuencias en el debate de investidura de este fin de semana.

09:43 Sánchez pide que renuncien al "sectarismo"

"Fue muy criticada la lógica bipartidista; aún sería peor que cayéramos en una de dos bloques ideológicos. (...) No tenemos ningún enemigo personal en esta Cámara. La democracia se garantiza por la palabra. Nuestros enemigos son la injusticia, el odio y el fanatismo. Y el único motivo de un cordón sanitario es esa. Cualquier cordón sanitario que se establezca, se va a dirigir a las ideas, no a las personas", dice Sánchez sin mencionar a la extrema derecha. La televisión ha captado a Inés Arrimadas (Cs) muy divertida ante sus palabras.

09:41 Receso hasta las 12.30 cuando termine Sánchez

La sesión se interrumpirá hasta media mañana, cuenta Iolanda Mármol.

09:40 "Necesitamos más que nunca diálogo"

"Hay que retomar la vía del diálogo, de la negociación y del pacto", dice Sánchez, que recalca que todos los partidos con representación parlamentaria son legítimos. "Pretendemos gobernar para todos los españoles, hayan votado a quien hayan votado", indica, para avisar de que la ciudadanía "no podría entender que no intentemos llegar a acuerdos".

09:39 Cuatro claves de Sánchez

Justicia social, defensa de servicios públicos, libertad y diálogo territorial, las cuatro claves del discurso de Sánchez, que también ha hecho un guiño a la España vaciada.

09:38 El libro de Abascal

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha llegado al debate mostrando sin disimulo entre sus manos el libro 'La conquista de México. Una nueva España', de Iván Vélez; tal y como detalla Juan José Fernández.

09:35 Sánchez pide retomar el diálogo político y dejar atrás la senda judicial

"Los sentimientos no se imponen ni se prohíben. Necesitamos recomenzar, retomar nuestro diálogo político en el punto en el que los agravios comenzaron a acumularse, retomar la senda de la política dejando atrás la judicialización del conflicto", dice Sánchez.

09:34 Sánchez, sobre Catalunya: "Hay que resolver un conflicto político"

Sánchez llama a dejar atrás "la deriva judicial" que tanto "dolor ha causado" y "retomar la única vía posible, que es la política". Para él, esta crisis es una "crisis heredada". Un diputado del PP grita "¡qué vergüenza!" cuando Sánchez señala que la crisis territorial le ha venido "heredada" al PSOE, cuenta Juan Ruiz Sierra.

09:28 Sánchez: "Es público lo que nos une"

"España es la educación de nuestros hijos, las pensiones de nuestros mayores (...) los impuestos que pagamos solidariamente para pagar esto. El dinero a menudo está mejor en las bibliotecas y en los hospitales", dice Sánchez, para quien es falsa "la concepción neoliberal de que la sociedad no existe".



09:25 Sánchez pone el foco en la apuesta social

"En España hay más de 12 millones de personas en riesgo de exclusión social o de probeza", dice Sánchez, que pondera ahora la importancia de la justicia social. "Un proyecto progresista también se define por la defensa de los servicios públicos universales", recalca, antes de subrayar que la educación y la sanidad "han sufrido recortes".

09:24 Sánchez, sin casi interrupciones

Pedro Sánchez está pudiendo pronunciar su discurso sin apenas incidentes, describe Juan Ruiz Sierra. Las únicas interrupciones a las palabras del candidato socialista vienen de la bancada del PP, no de la de Vox.

09:23 Sánchez: "Hay que superar el contencioso catalán"

"En un lado están los que permiten una coalición de progreso, diálogo y justicia social", dice Sánchez, que subraya que los españoles quieren "que superemos el conflico político" de Catalunya, que "erosiona las relaciones entre Catalunya y España". El candidato socialista llama también a "reducir la tensión territorial".

09:21 Sánchez carga contra la derecha

"Ya nos abrimos a una coalición que no fructificó, pero sirve de poco señalar las culpas", dice Sánchez. "Todas las soluciones son respetables, no lo es la falta de solución", dice el presidente, que vuelve a señalar a las fuerzas de la derecha por no ayudar a "la gobernabilidad de España". "Dejo constancia de mi pesar", recalca.

09:19 "Zancadillas" de la derecha

Sánchez se ha referido así a los últimos obstáculos que ha tenido que afrontar antes del debate de investidura, para luego agradecer su apoyo a Podemos. "Nuestro empeño ha sido alcanzar la mejor solución y un Gobierno progresista", que subraya que la coalición se regirá por la unidad de acción.

09:14 Sánchez insiste en romper el bloqueo

"Nosotros debemos traducir la voluntad de los españoles en Gobierno y no en bloqueo", señala Sánchez, que glosa ahora la historia del PSOE.

09:13 Dardo de Alonso-Cuevillas a la JEC

El representante de JxCat, Jaume Alonso-Cuevillas, acaba de adquirir la condición de diputado tras haber prometido la Constitución "con el permiso de la Junta Electoral Central" y "en defensa de los derechos fundamentales".

09:10 Sánchez: "No se va a romper España"

"No se va a romper España, no se va a romper la Constitución, lo que se va a romper es el bloque al gobierno progresista elegido por los españoles", arranca Sánchez. El candidato, aplaudido por la bancada socialista y también por la de Unidas Podemos, que se había puesto en pie ya antes. Sánchez comienza agradeciendo la confianza a los españoles y a sus compañeros. "El 10-N los españoles fueron a las urnas y situaron al PSOE como rpimera fuerza a gran distancia", recalca.

09:08 Primera maniobra del PP

La portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, toma la palabra antes de que se inicie la ronda de discursos en el Pleno de investidura para instar a la presidenta de la Cámara a que se lea en voz alta el acuerdo entre PSOE y ERC, alegando que defiende una mesa de diálogo entre Gobiernos para solucionar el conflicto de Catalunya y que, por tanto, considera su demanda "totalmente pertinente". La presidenta Meritxell Batet le replica que dicho acuerdo es conocido y público y que, por tanto, no procede su solicitud. Luego, Gerardo Pisarello pone ya en marcha el debate, y Sánchez sube a la tribuna.

09:07 Martínez-Almeida irá a Colón

El alcalde de Madrid, el popular José Luis Martínez-Almeida, asistirá este sábado a la manifestación convocada bajo el lema 'Por el futuro de España Unida' para reclamar el diálogo entre representantes políticos con el objetivo de preservar la unidad nacional.

09:06 Sánchez entra en el hemiciclo

El candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, llega al hemiciclo dispuesto a pronunciar su discurso de investidura. Tras él entran sus ministros, dice Iolanda Mármol.

09:05 Vox: investidura de "escalofríos"

"Hoy procederemos a un debate de investidura que causa escalofríos a muchos votantes de Pedro Sánchez", ha dicho el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros poco antes del comienzo de la reunión de la junta de portavoces. En su opinión, "hoy se verá la alianza de los peores enemigos de España bajo el patrocinio del partido socialista, algo que no se había visto nunca antes"

09:05 Galicia, mismo estatus que Catalunya si se modifica el Estado

El único diputado con el que el BNG cuenta en el Congreso votará "sí" a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno a cambio de un compromiso para garantizar que Galicia mantendrá "el mismo estatus" que Catalunya y el País Vasco si se produce "cualquier modificación de la estructura territorial del Estado".

09:03 Rufián entra en el Congreso

Gabriel Rufián entra al hemiciclo sin hacer declaraciones sobre la posición que mantendrá ERC.

09:02 La CUP: "Excepcionalidad democrática"

"Tenemos claro que la situación es de excepcionalidad democrática. Si no hay una ruptura con el régimen no habrá una salida democrática ", ha opinado la diputada de la CUP, Mireia Vehi.

08:59 Echenique, confiado

"Yo confio en que el intento que vimos ayer de dinamitar la investidura no tengo éxito. Creo que es evidente que es lo que parece", afirma Pablo Echenique.

08:55 Así es el calendario de Sánchez

La tercera puede ser la vencida para Pedro Sánchez, que afronta su tercer intento por salir victorioso de una sesión de investidura tras sus dos fracasos anteriores (marzo del 2016 y julio del 2019). Todo está preparado para este histórico Pleno que durará previsiblemente cuatro días al no estar garantizada la mayoría absoluta en la primera votación.

08:53 La tercera investidura de Sánchez arranca hoy a las nueve

La tercera investidura de Sánchez arranca hoy a las nueve y la primera votación se prevé para mediodía del domingo El Congreso acogerá este sábado a partir de las nueve de la mañana el que será el tercer debate de investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez, y la previsión es que la primera votación de su candidatura se celebre al mediodía del domingo. En todo caso, todo apunta a que Sánchez no logrará a la primera la mayoría necesaria, fijada en 176 votos, para ser investido presidente y que deberá esperar 48 horas, hasta el martes 7, para poder ser elegido.

08:45 15 minutos para el inicio de la sesión

Empiezan a entrar al Hemiciclo muchos de los diputados, como el representante de Compromís, Joan Baldoví, el parlamentario del Partido Regionalista Cántabro, José María Mazón, y algunos ministros como la artífice del acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos María Jesús Montero, cuenta Miguel Ángel Rodríguez.

08:44 Baldoví denuncia intentos de "desestabilizar"

El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, ha lamentado que "algunos intenten desestabilizar la investidura tratando de ganar en los tribunales lo que no ganaron en las urnas", pero se ha mostrado confiado en que todos los grupos votarán "de forma coherente" con lo aprobado por sus bases, informa Iolanda Mármol.

08:42 El PP presiona al PSOE

"Me vuelvo a dirigir a los diputados del PSOE, a los barones territoriales, y les pregunto si no se van a revolver ante esta situación, ante ataques del PSOE a la JEC, ante un Sánchez que ha pactado con independentistas", ha señalado Pablo Montesinos antes del inicio de la sesión.

08:36 Las concesiones estrella con las que Sánchez intenta ser investido

El PSOE se compromete a abordar la financiación de la Comunidad Valenciana y a traspasar competencias pendientes a Euskadi. El sentido del voto de Teruel Existe y BNG se ha vuelto decisivo para lograr la presidencia del Gobierno después del 'no' del PRC, cuenta Júlia Regué.

08:35 Sánchez llega al Congreso

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ya ha llegado al Congreso de los Diputados, informa Miguel Ángel Rodríguez. El jefe de gabinete de Sánchez, Iván Redondo, había augurado que la investidura llegaría en el "minuto 93", en un contexto complicado. Y su predicción se cumple, según recuerda Iolanda Mármol. El candidato llega al pleno en el Congreso con la satisfacción de lograr la reelección ensombrecida por el vértigo de las últimas horas y, en la mirada larga, por el reto de presidir un país tan sacudido que parece otro.

08:33 La protesta de la derecha contra Sánchez vuelve a Colón

PP y Vox llaman a manifestarse por la unidad de España y contra el Gobierno del PSOE. Para el 12 de enero se ha convocado otra movilización frente a todos los ayuntamientos, explica Pilar Santos.

08:32 ERC: los republicanos, a contrapié

La inhabilitación del ‘president’ Quim Torra a cargo de la Junta Electoral Central (JEC) cogió a contrapié a los republicanos, según explican Fidel Masreal y Júlia Regué. ERC sellaba el jueves su acuerdo con el PSOE para que Pedro Sánchez siguiera en la Moncloa que contempla una mesa de diálogo entre gobiernos, horas antes de que uno de los posibles interlocutores, Torra, fuera inhabilitado por la vía rápida, sin que la sentencia del TSJC sea firme y a la espera del pronunciamiento del Tribunal Supremo.

08:31 La estrategia de Torra para evitar su inhabilitación

A medida que los integrantes de la Junta Electoral Central (JEC) demoraban su deliberación respecto a la petición de Ciudadanos y el PP de retirar ya al 'president' su condición de diputado, cundía la preocupación en el cuartel central del Govern y de Junts per Catalunya, cuenta Fidel Masreal. Con todo, la estrategia legal estaba preparada si sucedía el peor de los escenarios para Torra: que la JEC ordenara retirarle su acta de diputado y forzar así su inhabilitación.

08:28 Análisis de Zarzalejos: Torra y los tres ángulos ciegos del pacto

El acuerdo es un éxito para ERC porque logra una pista de aterrizaje sin obstáculos y un texto ambiguo que le da margen de maniobra pero enfrenta a los soberanistas. La inhabilitación por la Junta Electoral Central de Torra introduce una variable descontrolada que fragiliza más aún el acuerdo y hace agónica la investidura de Sánchez, analiza José Antonio Zarzalejos.

08:23 Los apoyos de Sánchez

Tras el acuerdo con Unidas Podemos, vino el del PNV, y acto seguido el de ERC, Compromís, Más País, Teruel Existe, Nueva Canarias, BNG y Coalición Canaria. Se ha apeado el PRC porque no comparte el contenido del pacto de los socialistas con Esquerra. El balance de votos aseguró la investidura de Sánchez, aunque por poco margen. Sin embargo, una primera decisión de la Junta Electoral sobre Torra tensó la situación, y una segunda sobre Junqueras la ha puesto en cuestión. Dirigentes independentistas han criticado duramente los acuerdos del árbitro electoral.