Dirigentes de Ciudadanos abandonan la manifestación de Madrid tras ser increpados

Los representantes políticos de Ciudadanos que han acudido a la marcha del 8 de marzo (8M) de Madrid han abandonado la manifestación por consejo de la Policía después de haber sido increpados por algunos manifestantes.

"En esta situación uno se siente sobrepasado porque esto no hace callo, yo ya sé que nos viene pasando y que nos pidieron que no viniésemos, a nosotros no nos van a echar de ningún lado: estas calles son de todos, esta causa es la nuestra, de todas las mujeres que estamos aquí", ha denunciado la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís.

La política de Ciudadanos ha asegurado, tras abandonar la marcha a la altura de la Plaza de Neptuno, que "nadie que defienda el feminismo puede hacerlo echando a mujeres de la manifestación".

"Están echando a mujeres que defendemos el feminismo igual que ellas, pero si me apuráis, ellas no defienden el feminismo porque ellas nos han echado, nos han excluido, nos han discriminado. El feminismo es la causa de la libertad, de la igualdad y del respeto", ha aseverado.

"Merecemos estar aquí. (...) El año que viene volvemos. Nos da mucha pena porque la sensación que uno tiene cuando sale de aquí expulsada por gente intolerante, agresiva, violenta, que insulta, me parece que los que están siendo es unos déspotas", ha añadido.

Junto a Villacís han acudido a la manifestación la portavoz de la Comisión Gestora de Ciudadanos, Lorena Roldán, los diputados Sara Giménez y Marcos de Quinto y la consejera de Cultura de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz.

Antes de abandonar la marcha, los políticos de Ciudadano marcharon entre gritos de "fuera, fascistas" y tuvieron que esquivar una barrera de personas sentadas en la calzada para cortarles el paso.