El drama migratorio encona el choque PSOE-Podemos

T ras una semana de desencuentros en el seno del Gobierno de coalición , la crisis migratoria que se está viviendo en Canarias recrudece, aún más, la tensa relación entre el PSOE y Unidas Podemos. En medio de las críticas de la oposición y con fricciones entre el Ejecutivo central y el autonómico, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y dirigentes de su partido solicitaron un referéndum para el Sáhara, palabras que «no ayudan», insiste el PSOE, a mantener la estratégica relación con Marruecos para enfrentar el drama humanitario, controlar las fronteras y luchar contra las mafias. Un gesto que eleva el choque entre ambas formaciones y ha desencadenado las críticas del sector socialista del Consejo de Ministros.

Con los partidos de la derecha volcados en atacar la gestión del Gobierno —el propio Pablo Casado acude hoy a Canarias—, Unidas Podemos se sumó a los reproches contra las políticas del Ejecutivo, pese a formar parte de él. Podemos Canarias llegó a solicitar el pasado miércoles la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aunque la dirección estatal les hiciera rectificar. Estas hostilidades, se suman a los roces entre los Ministerios de Defensa y de Interior —ambos en manos socialistas— y un enfrentamiento abierto con el Gobierno canario, que está también en manos del PSOE.

Con este escenario tan delicado sobre la mesa, la cúpula socialista se muestra muy molesta por la actitud desleal de sus socios y no es la primera vez. Un enfado incrementado por la petición del vicepresidente Pablo Iglesias —impulsada también desde el grupo parlamentario morado— de celebrar un referéndum de autodeterminación para el pueblo saharaui. «Exteriores es una materia que llevan la ministra y el presidente, y no es negociable. El conflicto allí, con un escenario prebélico, es preocupante. Hay que ser extremadamente prudente. Los tiempos los marcan Pedro Sánchez y Arancha González Laya, y no se permiten aventuras de posicionamientos políticos. Son cuestiones que se llevan al máximo nivel, y no puede haber injerencias que desestabilicen. No es un tema menor, y Marruecos ya ha advertido de que la posición de Iglesias no ayuda», avisan desde el Partido Socialista.

«La posición del Gobierno de España en lo relativo al Sáhara Occidental es muy clara y no ha variado ni en las últimas horas, ni los últimos días, ni en las últimas semanas», sentenció González Laya, rechazando la posibilidad de un referéndum para el Sáhara. Los morados sí reconocen que acordaron que los ministerios de Defensa, Interior, Justicia y Exteriores y sus políticas quedan solo en manos de los socialistas, pero sostienen que pueden tratar de influir en sus decisiones.