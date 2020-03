Echenique aplaude al Gobierno pero pide más "medidas valientes"

"Hoy no solo estoy orgulloso de mi pueblo. Hoy, por primera vez en mucho tiempo, estoy orgulloso también de mi Gobierno", ha sentenciado el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, en el debate parlamentario en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado las medidas aprobadas por el Consejo de Ministras en relación a la crisis del coronavirus. Así, el dirigente morado ha aplaudido el paquete económico lanzado por el Ejecutivo, aunque ha señalado que habrá que seguir implementando "medidas valientes", como una moratoria para el pago de los alquileres.

Echenique ha señalado que desde Unidas Podemos están satisfechos con el camino escogido por el actual Gobierno, coalición de socialistas y 'podemistas', y ha defendido que "España debe ser un ejemplo para el mundo de cómo se acaba con el virus cuidando de las condiciones materiales de la gente". En este sentido, el portavoz parlamentario ha calificado de "muy buena noticia" la habilitación de un fondo extraordinario para reforzar los servicios sociales, la moratoria del pago de las hipotecas para familias vulnerables o la agilización del proceso de los ERTEs.

No obstante, Echenique ha defendido la necesidad de seguir dando pasos en esta dirección durante los próximos días. Así, ha puesto sobre la mesa la posibilidad de estudiar una fórmula de ingresos mínimos o extender la moratoria del pago de las hipotecas al pago de los alquileres, un planteamiento que los morados llevaron a la reunión del Consejo de Ministros del pasado martes pero que no salió adelante, según fuentes conocedoras de la cita.

ORGULLO DE PAÍS

"La patria no es un himno, no es una bandera, no es, hoy menos que nunca, un rey. Lo que nos están diciendo los balcones y las ventanas es que la patria es la gente que vive y trabaja en nuestro país y las instituciones públicas comunes de todos que esa gente ha conseguido construir para cuidarnos y protegernos entre nosotros, especialmente a los más vulnerables, especialmente cuando vienen mal dadas", ha sentenciado el dirigente de Unidas Podemos.

Además, ha apuntado que "en medio de la larma y la zozobra esta es la convicción lúcida y firme que transmite" la ciudadanía españoles y que por eso se siente orgulloso de su país. "No solamente no vamos a salir de esta sino que vamos a salir más unidos, más solidarios y más fuertes", ha afirmado.