Echenique carga contra Calvo por criticar sus tuits: "Seguimos esperando una negociación seria"

Parece mentira, un partido como el PSOE y que no sea capaz de acordar nada con nadie, porque lo que en realidad quieren es gobernar en solitario; pues no, o acuerdan ustedes algo con UP, o con Ciudadanos, no hay otra, o no habrá gobierno hasta que la gente se canse y vote otra cosa. Y es que, están mal acostumbrados con las mayorías absolutas que siempre han tenido. Si hay acuerdo no habrán dos gobiernos, sino uno; si no hay acuerdo parece que no habrá gobierno, ni uno ni dos. Pero no echen la culpa a nadie; por la derecha no quieren saber nada de ustedes y por la izquierda no vayan diciendo de que no confían en UP, pues este partido es el que le hizo presidente anteriormente al actual candidato. La sensatez se les debe pedir a ustedes, para que acuerden un programa, si, pero también un gobierno compartido con unos objetivos claros y cumplibles. es lo que toca porque así lo hemos decidido la mayoría de ciudadanos.