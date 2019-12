Un edil de Ador se burla con un comentario machista de Cayetana Álvarez de Toledo

El PP ha pedido la dimisión del concejal del Ayuntamiento de Ador Ángel Mascarell por un comentario machista en la red social Facebook contra la portavoz popular en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, según publica el diario Levante.

El edil que figuró como independiente en el número cuatro de la lista Gent d'Ador (la candidatura progresista en la que confluyeron socialistas, Compromís y otras sensibilidades y que logró arrebatar al PP la alcaldía ) ha colgado en la red social una fotografía de la dirigente popular con el siguiente texto: "Bona nit. Soc l'únic que veu que aquesta senyora té un piu amb collons i tot entravessat a la gola?".Tras el debate que ha desatado el comentario, Mascarell ha eliminado la publicación de su perfil personal de Facebook y pedido disculpas con un nuevo mensaje en redes sociales en el que ha apuntado: "Ayer hice un comentario en Facebook poco acertado, parece que a muchas personas les ha parecido mal. Por mi parte, si he ofendido a alguien pido disculpas y lo borro". Además, ha proseguido: "Quiero decir que para mí siempre "no es no".

El comentario generó una gran indignación en el PP tanto en el municipio como el ámbito provincial que exigen la destitución del múnicipe y unas discuplas públicas. El comunicado oficial del PP de la provincia de València se dirige expresamente al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, al que se le exige el cese del edil, aunque éste es independiente. Desde el PSPV se subraya que Mascarell no es militante ni pertenece a una lista del PSPV. Así, el PSOE, a través de la cuenta oficial del twitter, ha indicado que el concejal no pertenece al partido, al tiempo que han condenado cualquier manifestación "misógena o machista".La polémica también ha llegado a la dirección nacional del PP en la calle Génova. El concejal, en conversación con este diario, se ha reafirmado en el comentario y ha asegurado que lo va a mantener porque considera que está en clave de humor.Por su parte, tanto Ferraz como el PSPV han negado que sea afiliado del partido ni concejal suyo.