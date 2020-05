"En los próximos días la Comunitat Valenciana estará en una situación muy buena"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha comparecido de nuevo esta mañana para dar las cifras de la evolución de la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad de la covid-19 y que ha valorado como positiva en la gran mayoría de comunidades autónomas.

Sobre la Comunitat Valenciana, Simón ha insistido en sus declaraciones de ayer sobre los criterios por los que solo 10 de los 24 departamentos sanitarios pasarán a partir de mañana a fase 1: "Los criterios en general están está muy relacionados con los riesgos asociados a la situación epidémica". En este sentido ha puntualizado que hay departamentos en los que la situación epidémica era más favorable que en otros, sobre todo en lo relacionado con "los riesgos no detectados". "En la Comunitat Valenciana había un número no desdeñable de casos sospechosos a los que todavía no se le había podido hacer un test diagnóstico", ha señalado Simón como principal causa de que 14 áreas de salud no hayan avanzado en el proceso de desescalada.

El responsable del Centro de Emergencias considera que estas carencias se solventarán rápidamente: "Todo esto estará preparado y listo en los próximos días de acuerdo a los protocolos que se están implementando" y ha valorado que "en los próximos días es muy posible que toda la Comunitat Valenciana esté en una situación muy buena para plantearse ese nuevo paso".

Simón ha insistido en que la decisión tomada el pasado viernes de dejar a gran parte de la Comunitat Valenciana en fase cero no ha tenido que ver con la capacidad sanitaria de la Comunitat ya que esta "tiene unas capacidades muy altas en la mayoría de los indicadores, y en otros está trabajando de forma muy adecuada para conseguirlo en los próximos días". Además, Simón ha pedido "no darle demasiada importancia a unos días más o unos días menos. Sé que puede ser muy molesto, pero debemos jugar con la prudencia".

El portavoz del ministerio en toda esta crisis también ha remarcado la transparencia de los datos ofrecidos por la Generalitat y la calidad de la información, pero ha insistido que se tienen que mejorar "dos o tres aspectos que hasta ahora no se podían mejorar porque estábamos en una situación muy diferente de la epidemia". "Yo creo que la Comunitat Valenciana estará en una situación realmente muy buena", ha concluido.