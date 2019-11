ERC consultará a la militancia para presionar a los socialistas

ERC quiere forzar a Pedro Sánchez a salir del rincón. A que se olvide de su, hasta ahora, táctica negociadora, que ha sido la de no negociar y aventar un mal mayor si el apoyo requerido (a unos presupuestos, a una investidura) no se producía. Y que, en cambio, ahora ocupe el centro del escenario con una propuesta. 10 días llevan los republicanos clamando que se sitúan en el no a la investidura de Sánchez.

Ante esto, ERC, según pudo saber ayer este diario, ha decidido realizar una consulta interna a su militancia. Será el próximo lunes, 25 de noviembre, vía telemática y con un horario de votación de nueve de la mañana a ocho y media de la tarde. A las nueve de la noche se sabrá el resultado. El momento de la consulta, lejos aún de una eventual sesión de investidura y al principio del proceso negociador, indica a las claras que los republicanos quieren empujar al socialista a moverse, a realizar una oferta.

La formulación de la pregunta es: «¿Está de acuerdo con rechazar la investidura de Pedro Sánchez si previamente no hay un acuerdo para abordar el conflicto político con el Estado a través de una mesa de negociación?». Es decir, votar sí es decirle no a Sánchez… a menos que se mueva.

Oficialmente, el PSOE prefiere esperar al lunes, detallan Iolanda Mármol y Juan Ruiz Sierra. Sin embargo, fuentes socialistas no niegan que esta decisión complica los planes de Sánchez para lograr una investidura rápida, antes de Navidad. Fuentes gubernamentales admiten haber recibido la noticia con sorpresa y creen que el modo en el que está redactada la pregunta no allana el camino a la abstención de ERC. En todo caso, el Gobierno guarda bajo llave la evolución de las negociaciones.

Mientras tanto, en el Parlament se celebró ayer la primera reunión entre republicanos y JxCat; habrá más. Y el president Torra viajó ayer a Bélgica para reunirse con Puigdemont.