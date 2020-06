ERC, JxCat, Bildu, PNV, CUP y BNG piden investigar la relación de Felipe Gonzalez y los GAL

La publicación de unos documentos de la CIA que relacionan a Felipe González con los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) ha desencadenado que ERC, JxCat, PNV, EH Bildu, la CUP y el BNG hayan solicitado la creación de una comisión de investigación en el Congreso sobre la participación del ex presidente del Gobierno en la creación del grupo terrorista que durante la década de los ochenta operó contra ETA.

"Felipe González ha acordado la creación de un grupo de mercenarios para combatir fuera de la ley a terroristas", asegura el servicio de inteligencia americano en un informe de 1984, como desveló La Razón, a comienzos de semana. Esta información ha llevado a las distintas formaciones nacionalistas y republicanas a proponer una comisión para lograr la "aclaración completa de esta trama".

En el documento que han registrado los partidos en la Cámara baja se apunta a que tan solo una decena de personas fueron procesadas por las acciones terroristas que llevaron a cabo los GAL. "La impunidad se impuso sin que siquiera las numerosas declaraciones de responsables políticos y del propio expresidente refiríendose a los GAL, que apuntaban a un conocimiento y participación en los mismos, diesen pien a acciones judiciales o políticas".

Más adelante, se apunta a que "la memoria histórica y democrática debe basarse en el objetivo de buscar la justicia restaurativa, justicia con mayúsculas" y que ha llegado el momento de "actuar con transparencia y arrojar luz sobre estas actuaciones, investigando y asumiendo tanto las posibles consecuencias políticas como jurídicas".

Varias de estos partidos también han solicitado que el Europarlamento estudie la posible implicación de González en los GAL. Así, el expresidente de la Generalitat y eurodiputado, Carles Puigdemont, junto a otros parlamentario catalanes ha solicitado por carta a los miembros del Parlamento Europeo que les apoyen en su propuesta. "Pedimos a las autoridades de la Unión que urjan al Gobierno y a los líderes de los partidos a rechazar estos episodios negros de terrorismo de estado", recoge el escrito.

LA DEFENSA SOCIALISTA

El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, ha salido en defensa del ex secretario general del PSOE y ha dicho sentirse reconocido en el socialismo que impulso González. En una entrevista en la COPE este jueves, ha dicho que acepta el "pasado presente y futuro" de su partido con "sus luces y sombras". La responsable de Defensa, Margarita Robles, también ha echado un capote al ex presidente: "A veces hay cierto adanismo y pensamos que antes de nosotros no hubo nada. Pero antes hubo mucha gente luchando por hacer un país mejor. Hay que poner en valor a todas esas personas que tuvieron responsabilidad política e hicieron cosas en positivo por España, por el país".

Más tibio se ha mostrado el portavoz de Unidos Podemos, Pablo Echenique, que sobre la polémica del ex líder de sus actuales socios de Gobierno ha dicho que "todo el mundo sabe lo que pasó" y que no hay nada nuevo en la información publicada. Por ello mismo, ha dicho que no apoyarán la comisión de investigación.