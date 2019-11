Errejón cree que tendrá más de 15 escaños

El candidato de Más País, Íñigo Errejón, se ha mostrado confiado en que obtendrá más de 15 escaños en las elecciones del 10-N. No obstante, su predicción difiere bastante de los resultados que muestran los últimos sondeos.

El último sondeo del Gabinete de Estudios Sociales y Opinión Pública (GESOP) para EL PERIÓDICO coloca al político madrileño entre 2 y 4 diputados. En la misma línea, según la última macroencuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Más País obtendría entre 3 ó 4 escaños en los comicios.

SÁNCHEZ E IGLESIAS, COMO PIMPINELA

"No podemos dejar a [Pablo] Iglesias y [Pedro] Sánchez solos, no podemos seguir en esta lógica de pimpinela", ha opinado también Errejón en una entrevista en la Cadena SER. "Hace falta poner seriedad y no poner solo sillas", ha dicho el político de Mas País, que insiste en que "los votos y los escaños se van a poner al servicio de un gobierno progresista".

En este sentido, ha retado a sus homólogos en el PSOE y en Unidas Podemos a comprometerse a dar "un paso atrás" si "hay mayoría progresista y en enero no hay un gobierno progresista".