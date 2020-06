La excúpula política de los Mossos proclama su inocencia

La defensa del mayor de los Mossos dEsquadra, Josep Lluís Trapero, y de la intendente Teresa Laplana, continuará este miércoles con su extenso y detallado informe final. La abogada Olga Tubau aludió ayer a la inexistencia del delito de sedición y también el de desobediencia. No sólo desvinculó al mando policial de los planes independentistas de Carles Puigdemont, sino que también se refirió a que el referéndum del 1-O realmente fue un fracaso policial y quizá político, porque no había efectivos suficientes en la policía de la Generalitat, la Guardia Civil y la Policía Nacional para impedirlo, como ordenó el Tribunal Superior de Justícia de Cataluña. Esta jurista, a la vez, solicitó al tribunal de la Audiencia Nacional que no tenga en cuenta la sentencia del Tribunal Supremo dictada contra los dirigentes independentistas y, por lo tanto, no haga un corta y pega de la misma.

Tras su intervención, les tocará el turno a los letrados del resto de acusados: el abogado Cristobal Martell, defensor del exdirector general del cuerpo policial, Pere Soler, y Fermín Morales, representate del exsecretario de la Consejeria de Interior Cesar Puig. Los dos niegan la existencia del delito de sedición, como les atribuye la fiscalía. Tras ello y antes de que el juicio quede visto para sentencia, los acusados tendrán la posibilidad de hacer uso de la última palabra