El exdiputado de la CUP Arrufat niega las acusaciones por agresión sexual

El exdiputado de la CUP Quim Arrufat, ha negado y denunciado las acusaciones por agresión sexual que han salido a la luz. Lo ha hecho a través de las redes sociales. Afirma que la noticia se basa en "informaciones anónimas derivadas de rumores".

"Las actitudes que me atribuye 'Ara' no son ciertas. No responden ni siquiera al contenido d elos epxedientes tramitados internamente en el marco de la comisión feminista. No contribuiré a generar ruido y polémica, forzosamente simplista, aún menos a las puertas de unas elecciones, para desprestigiar a la CUP. Como he hecho hasta ahora, por prudencia y respeto", asegura.

Arrufat tenía una denuncia interna por agresión sexual y otra por abuso sexual cuando decidió abandonar la organización anticapitalista en el 2019, según ha avanzado el diario 'Ara' y han confirmado fuentes de la formación. Una mujer denunció a Arrufat por agresión sexual en otoño del 2014, cuando aún era diputado en el Parlament.

En ese año, sin embargo, los protocolos internos de la CUP para afrontar las agresiones sexistas aún no estaban vigentes, y se creó una comisión informal para abordar el caso. En el 2019 recibió una nueva denuncia, esta vez por abuso sexual, que precipitó su salida, justo antes de las elecciones municipales a las que concurría en su municipio, Vilanova i la Geltrú.