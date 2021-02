Feijóo enerva a Casado por "romper la estrategia contra Vox"

La pulla del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, a su compañera de filas en el PP Isabel Díaz Ayuso, por sus laxas medidas contra la pandemia, ha molestado en la Puerta de Sol y también en Génova, en la sede nacional de la formación. Fuentes de la dirección de los populares consideran que el dirigente gallego "ha roto la estrategia contra Vox", que era la idea fuerza del partido esta semana en plena campaña de las elecciones catalanas. El partido ultra ayudó a Pedro Sánchez a sacar adelante el decreto que regula la ejecución de las ayudas europeas para la recuperación económica y social y todos los dirigentes del PP habían recibido la directriz de cargar contra los de Santiago Abascal. "Nos habíamos encontrado ese regalo de campaña y Feijóo nos ha distraído", se lamenta un miembro de la cúpula de Pablo Casado.

El líder gallego se despachó contra la presidenta en una entrevista. "Madrid ha optado por una decisión por la que yo no me sentiría responsable si la tuviese que aplicar en Galicia y, por tanto, he optado por otra", lanzó Feijóo, admitiendo públicamente las dos diferentes estrategias que los barones del PP están aplicando para frenar los contagios. Por un lado, los presidentes de Galicia, Castilla y León, Murcia y Andalucía están apostando por aplicar buena parte de las herramientas más duras que permite el estado de alarma, mientras que Madrid mantiene la hostelería y los comercios abiertos. De hecho, este lunes, horas después de la crítica de Feijóo, Ayuso anunció que ampliará de cuatro a seis el límite de clientes que puede haber en las mesas de las terrazas, pese a que es la comunidad con más muertes, 12.000, 3.000 más que Cataluña, aun teniendo menos habitantes.

El foco en la vida interna

El presidente de la Xunta retiró el foco de Vox y lo colocó sobre la vida interna del PP, un error estratégico en plena campaña, según los estrategas de Génova. Populares y ultras se disputan el mismo nicho de votantes y el acercamiento de la ultraderecha a Sánchez a cuenta de los fondos europeos les había facilitado el trabajo.

Tras las palabras de Feijóo, la pregunta a Casado era obligada. Se la plantearon en la Ser: ¿qué estrategia aplicaría contra el covid si fuera presidente, la de Feijóo o la de Ayuso? "Los dos están haciendo las cosas igual", respondió. Casado obvió la realidad y, además, vio cuestionada implícitamente su apuesta por la política madrileña, que está teniendo un papel preponderante en Cataluña para atraer el voto de los comerciantes y restauradores.