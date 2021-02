Feijoó: "Se puede pertenecer a una nación histórica y ser leal con el Estado"

Los barones del PP se han implicado de lleno en la campaña electoral catalana. El sábado fue Isabel Díaz Ayuso y este lunes, Alberto Núñez Feijóo, quiénes se volcaron en la contienda electoral para dar un espaldarazo al candidato popular, Alejandro Fernández. La presidenta de la Comunidad de Madrid y el presidente de la Xunta de Galicia simbolizan dos formas de gestión completamente distintas de la pandemia, pero también dos formas de entender la configuración del Estado.

"Se puede pertenecer a una nacionalidad histórica y ser leal con el Estado, y aportar soluciones conjuntas al conjunto de la nación española", ha lanzado Feijóo desde Galicia, conectado al mitin por vía telemática. Unas declaraciones que contrarrestan al "Madrid es España dentro de España. ¿Qué es Madrid si no es España?" de Ayuso.

La presidenta madrileña ofreció el sábado un discurso en el que gastó toda la artillería contra el candidato socialista, Salvador Illa. Feijóo también ha lanzado ataques a Illa por haber "confundido" a la población al haber afirmado hace un año que sólo habría casos "esporádicos" de coronavirus en España y ha cargado que la política catalana gire en torno a los independentistas.

Evitar la resignación

El presidente gallego ha lamentado que la Cataluña "cosmopolita, abierta y plural" ahora esté "cerrada" por el laberinto del 'procés', y ha pedido a sus compañeros de filas que no se resignen "a creer que los malos gobiernos que han provocado esta situación son imprescindibles, una plaga bíblica". "No nos resignemos a creer que a Cataluña le ha tocado y no puede deshacerse de ello, que está obligada a decidir entre lo malo y lo peor. No nos resignemos. Necesitamos un presidente centrado en los problemas de la gente, en unir a la sociedad catalana, en la recuperación económica del empleo y de las empresas que se han ido", ha continuado.

Feijóo ha defendido la bajada de impuestos como una de las salidas a la crisis socioeconómica que deja el covid-19 a su paso. "Cataluña necesita gobiernos que sumen frente a los que han nacido y crecido desuniendo", ha remachado, no sin censurar que la receta pasa por "más reformas y menos rupturas".

Fernández, por su parte, junto a representantes de entidades gallegas, se ha comprometido con ellos a trabajar "incansablemente" para que "les vuelva a tratar como extranjeros en Cataluña", al tiempo que ha pedido que no vuelva a salir de un Govern una declaración "que margine a la mitad de la población de Cataluña y la insulte".

El candidato popular ha elogiado la figura de Feijóo y su labor de gobierno como mentor de la "estabilidad política", "el gobierno para todos sin sectarismos", y "la defensa de su tierra compatible con España".