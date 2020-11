Felipe González rechaza los acuerdos políticos sellados

El expresidente del Gobierno Felipe González se sumó a otras voces del Partido Socialista y avisó ayer al Ejecutivo de Pedro Sánchez de que no se puede construir un «proyecto de futuro» en España como «Estado nación» con partidos como ERC y EH-Bildu, partidarios de que «se desguace» el país «con supuestos derechos autodestructivos de autodeterminaciones». Además, reivindicó su derecho a seguir dando su opinión, y avisó de que no va a consentir que nadie le mande callar. «Para mí no son interlocutores válidos», afirmó en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, en la que criticó el acuerdo sellado entre el Gobierno y ERC para los presupuestos, y el apoyo que Bildu ya ha anunciado que va a prestar.

Según González, estos dos partidos quieren «acabar con España» y, por ello, no se les debe tener en cuenta a la hora de construir un horizonte a medio y largo plazo. «Yo no aceptaría su capacidad de interlocución porque va en dirección contraria de lo que pienso que es un proyecto de España democrático descentralizado y europeísta», añadió. Y recordó que ERC y EH-Bildu quieren la independencia y les reconoció a ambos un «espacio público compartido», para la persecución y la defensa de sus intereses.

A su juicio, también el vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, tiene su «estrategia» de convertir España en un «Estado plurinacional con derecho de autodeterminación». «Naturalmente esa estrategia converge con Bildu y con ERC», sentenció.

«En algún momento habrá que reconducirlo», dijo, y apostar por buscar alianzas con el PP y Ciudadanos. «En eso tienen que estar el PP y Ciudadanos, sin duda alguna, si es que queremos tener algún recorrido», apostilló.